Analis: Menunjuk Houthi Sebagai Teroris Adalah Hukuman Mati Bagi Ribuan Warga Yaman

Sekelompok anggota parlemen AS telah memperingatkan rencana Amerika Serikat untuk menunjuk gerakan Houthi Ansarullah Yaman sebagai kelompok "teroris", mendesak Washington untuk membatalkan keputusan tersebut.Dalam sebuah posting di akun Twitter-nya pada hari Senin, Senator Demokrat AS Chris Murphy mengatakan, "Penunjukan Houthi sebagai organisasi teroris adalah hukuman mati bagi ribuan warga Yaman," menambahkan bahwa langkah tersebut akan memutus bantuan kemanusiaan dan membuat intra- Pembicaraan damai Yaman hampir tidak mungkin.Dia lebih lanjut mengatakan Presiden terpilih Joe Biden harus membalikkan kebijakan ini segera setelah dia menjabat.Pernyataan Murphy datang sehari setelah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan dia bermaksud untuk menunjuk gerakan Houthi sebagai kelompok teroris asing yang menentang kelompok bantuan yang khawatir langkah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di negara yang dilanda perang itu.Houthi akan masuk daftar hitam pada 19 Januari - satu hari sebelum pelantikan Biden - kecuali Kongres AS memblokir keputusan tersebut.(IT/TGM)