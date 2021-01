Iran Korban Senjata Kimia

IslamTimes- "Sejauh ini, sebagai komunitas internasional lainnya, saya percaya bahwa Iran adalah korban penggunaan senjata kimia oleh Saddam Hussein," tambahnya.

Dalam tweet pada hari minggu. Perwakilan Tetap Rusia untuk Organisasi Internasional di Wina Mikhail Ulyanov mengingatkan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo bahwa Iran adalah korban senjata kimia."Sesuatu yang baru untukku," tweetnya."Sejauh ini, sebagai komunitas internasional lainnya, saya percaya bahwa Iran adalah korban penggunaan senjata kimia oleh Saddam Hussein," tambahnya."Mengapa AS merahasiakan informasi ini, jika memang benar?" Ulyanov bertanya.Dalam tweet lain pada hari yang sama, dia berbicara kepada mantan pejabat Keamanan Nasional Trump Richard Goldberg, menulis: "Referensi Anda pada laporan Departemen Luar Negeri AS - terkenal dengan laporan biasnya - yang tidak meyakinkan."(IT/TGM)