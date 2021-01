Mohammad Ali Al-Houthi, Head of Yemen’s Revolutionary Committee,.jpg

IslamTimes - Ketua Komite Revolusi Tertinggi Yaman telah bereaksi terhadap keputusan AS untuk menunjuk gerakan Ansarullah sebagai organisasi teroris.

Kepala Dewan Politik Tertinggi Yaman Mohammad Ali Al-Houthi menekankan bahwa AS adalah sumber teror, sebagai tanggapan atas niat Washington untuk menunjuk gerakan revolusioner Ansarullah sebagai 'kelompok teroris'.Dalam sebuah tweet pada hari Senin (11/1), Al-Houthi mengatakan bahwa kelompok revolusioner berhak untuk menanggapi. “AS adalah sumber teror. Kebijakan pemerintahan (Presiden AS Donald) Trump mencerminkan krisis pemikiran dan sangat dikutuk. Kami pasti berhak untuk menanggapi. "Sebelumnya pada hari Minggu (10/1), Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengumumkan bahwa Washington akan menunjuk gerakan revolusioner Ansarullah Yaman sebagai 'kelompok teroris'.[IT/r]