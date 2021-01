Iran: Tindakan E3 adalah Pelanggaran Kesepakatan Nuklir AS

Saeed Khatibzadeh- Iran’s Foreign Ministry spokesman.jpg

IslamTimes - Iran pada hari Senin (11/1) mengecam tiga pihak Eropa pada kesepakatan nuklir karena kegagalan untuk menghormati komitmen mereka, menekankan bahwa troika Eropa adalah kaki tangan dalam pelanggaran AS terhadap perjanjian 2015.

Berbicara pada konferensi pers mingguan pada hari Senin (11/1), juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Said Khatibzadeh menolak pernyataan baru-baru ini yang dikeluarkan oleh Inggris, Prancis dan Jerman yang telah meminta Iran untuk menghentikan pengayaan uranium hingga 20%.“Sebagai peserta JCPOA, (tiga) negara Eropa tidak hanya gagal menjalankan tugasnya, tetapi juga menjadi kaki tangan dalam pelanggaran JCPOA AS,” tambahnya, seperti dikutip kantor berita Tasnim.Juru bicara itu mengatakan tiga pihak UE dalam kesepakatan nuklir, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama, sangat menyadari bahwa langkah-langkah Iran sesuai dengan kesepakatan tersebut."Jika EU3 dan AS kembali ke komitmen mereka, kami akan menghormati komitmen kami juga," kata juru bicara itu, menyoroti kebijakan Iran tentang "ukuran efektif vis-a -vis tindakan efektif."Sementara itu, dia mengatakan bahwa inspektur IAEA tidak boleh diusir dari Iran, mencatat bahwa menghentikan pengawasan ekstra-safeguards tidak berarti pengusiran inspektur IAEA."Dalam kerangka NPT dan komitmen kami, serta lingkungan non-proliferasi, kehadiran inspektur IAEA di Iran akan terus berlanjut karena ini adalah komitmen kami," kata juru bicara tersebut seperti dikutip oleh kantor berita Mehr.Merujuk pada kunjungan pejabat Korea Selatan ke Tehran, Khatibzadeh mengatakan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dan wakil menteri luar negeri Korea Selatan telah mengadakan pembicaraan di kemudian hari tentang penyitaan kapal dan aset beku Iran.Dia menyoroti bahwa Iran ingin aset yang dibekukan segera dikembalikan.Di sisi lain, Khatibzadeh mengecam langkah AS untuk menjatuhkan sanksi kepada kepala Pasukan Mobilisasi Populer Irak (Hashd al-Shaabi) Faleh Al-Fayyad."Langkah ini tidak hanya dikutuk tetapi juga gagal dan menunjukkan situasi Amerika Serikat yang tidak menguntungkan di kawasan Asia Barat."Juru bicara itu juga mengutuk langkah AS untuk menunjuk gerakan revolusioner Ansarullah Yaman sebagai 'kelompok teroris'.Dalam konteks ini, katanya menunjuk pada "kekhawatiran Washington atas upaya untuk memaksa pasukan AS keluar dari Irak dan atas kegagalannya dalam agresi di Yaman."[IT/r]