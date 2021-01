Facebook Pulihkan Halaman Press TV dengan 4 Juta Pelanggan, Setelah Penghapusan 'FINAL' Misterius

Facebook PressTV

IslamTimes - Halaman Facebook outlet berita Iran PressTV telah dipulihkan setelah mengajukan banding atas keputusan platform tersebut untuk menghapusnya.

Dengan lebih dari empat juta pengikut, halaman tersebut telah dihapus tanpa peringatan pada hari Selasa (12/1) sebelumnya.Outlet berbahasa Inggris itu mengungkapkan seruannya ke Facebook berhasil pada hari Selasa (12/1), hanya beberapa jam setelah halaman tersebut menghilang tanpa peringatan atau penjelasan.Platform tersebut awalnya mengklaim bahwa penghapusan itu tidak hanya "final" tetapi tidak dapat memberikan informasi lebih dari halaman telah dihapus karena "alasan keselamatan dan keamanan," Press TV melaporkan pada hari sebelumnya.Penghapusan mengejutkan terjadi tidak lama setelah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menunjuk satu jari lagi ke Iran, menuduh negara itu menjadi tuan rumah "pangkalan" baru untuk kelompok teroris Al-Qaeda.Sementara klaim itu diajukan tanpa bukti, itu sesuai dengan sikap pemerintahan Trump yang semakin agresif terhadap Tehran di hari-hari terakhir Trump di Gedung Putih.Press TV juga menyarankan itu mungkin telah dihapus karena meliput "kekerasan pasca-pemilu yang mengejutkan di AS" sebagai bagian dari pembersihan Big Tech yang telah terjadi sejak kerusuhan minggu lalu di US Capitol.Bahkan Presiden Trump sendiri menjadi korban penyisiran itu.Press TV telah mengalami masalah dengan media sosial sebelumnya, dengan YouTube menghapus salah satu salurannya menyusul serangan pesawat nir awak AS yang menewaskan komandan Brigade Quds Qassem Soleimani tahun lalu. Namun, saluran tersebut diaktifkan kembali setelah curahan dukungan populer.[IT/r]