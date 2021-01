Iran: Blacklist AS Atas Ansarullah Yaman Akan Mematikan Proses Politik

IslamTimes- Pernyataan itu muncul setelah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan pada hari Minggu bahwa Departemen Luar Negeri akan memberi tahu Kongres tentang niatnya untuk menunjuk gerakan Houthi Yaman sebagai organisasi teroris asing.

Iran telah mengecam keputusan AS untuk menunjuk gerakan Ansarullah Yaman sebagai organisasi teroris, memperingatkan bahwa langkah tersebut akan menghalangi solusi politik untuk konflik di negara Arab yang miskin itu.“Memasukkan gerakan Ansarullah Yaman ke dalam daftar hitam adalah upaya terakhir oleh pemerintahan [Presiden AS Donald Trump yang akan keluar] untuk memberikan sentuhan akhir pada peran destruktifnya dalam perang yang memalukan dan dipaksakan di Yaman dan untuk menghalangi solusi politik dan pembicaraan damai, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Saeed Khatibzadeh mengatakan pada hari Rabu.Pernyataan itu muncul setelah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan pada hari Minggu bahwa Departemen Luar Negeri akan memberi tahu Kongres tentang niatnya untuk menunjuk gerakan Houthi Yaman sebagai organisasi teroris asing.Houthi akan masuk daftar hitam pada 19 Januari - satu hari sebelum pelantikan Presiden terpilih AS Joe Biden - kecuali Kongres memblokir keputusan tersebut.Pompeo juga menunjuk tiga pemimpin gerakan sebagai teroris, termasuk pemimpin mereka Abdul-Malik al-Houthi.(IT/TGM)