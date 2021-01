Intelijen AS-Israel Dilaporkan Mengkoordinasikan 'Serangan Udara Besar-besaran' di Suriah

Israeli F-16 warplane.jpg

IslamTimes - Pesawat-pesawat tempur Zionis Israel melakukan serangkaian serangan udara intens di dekat kota Deir ez-Zor, Mayadin dan Boukamal di Suriah di sepanjang perbatasan dengan Irak pada hari Rabu (13/1), di tengah ketegangan yang meningkat di wilayah tersebut, didorong oleh ketakutan pembalasan atas pembunuhan AS terhadap Revolusioner Iran.

Komandan penjaga Qassem Soleimani tahun lalu di Baghdad.Seorang pejabat intelijen AS telah mengklaim bahwa Amerika Serikat dan Zionis Israel mengoordinasikan serangan udara intens yang menargetkan Suriah timur pada Rabu (13/1) pagi.Kantor berita negara Suriah SANA mengatakan serangan itu melanda daerah di dalam dan dekat kota Deir ez-Zour, Mayadin dan Boukamal di sepanjang perbatasan dengan Irak.Sumber anonim yang dikutip oleh AP mengatakan serangan udara itu dilakukan oleh pesawat tempur Israel dengan intelijen yang dipasok oleh Amerika Serikat. בכיר במודיעין האמריקני: התקיפה הישראליתSumber itu menambahkan bahwa serangan udara Zionis Israel di wilayah negara berdaulat itu terjadi setelah pertemuan yang dilaporkan antara Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan Direktur Mossad Israel, Yossi Cohen, di sebuah restoran di Washington seminggu sebelumnya.Outlet berita di Suriah melaporkan bahwa ada korban dalam serangan itu, dengan sumber resmi di Suriah tidak mengomentari setelah serangan itu, yang, menurut sumber yang dikutip AP, menargetkan gudang yang digunakan untuk menyimpan senjata Iran dan mendukung program nuklir Tehran. .Pada saat yang sama, Tehran membantah memiliki pasukan yang ditempatkan di Republik Arab, selain penasihat militer.Seorang pejabat militer yang tidak disebutkan namanya dikutip mengatakan pertahanan udara Suriah menanggapi rudal yang masuk. Serangan udara yang dilaporkan oleh Zionis Israel terhadap sasaran Iran di Suriah terjadi hanya beberapa jam setelah Menteri Pertahanan Benny Gantz melakukan kunjungan ke perbatasan Suriah.Gantz telah bersumpah bahwa Zionis Israel akan terus menargetkan musuhnya "dekat dan jauh", menurut The Times of Israel.Pertahanan udara Tentara Suriah telah berulang kali menghadapi serangan udara Zionis Israel terhadap target militer yang seolah-olah terkait dengan Iran di Suriah selama bertahun-tahun, dengan IDF jarang mengakui operasi semacam itu.[IT/r]