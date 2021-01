Zarif: AS Mem-Blacklist Houthi Menunjukkan Penghinaan Total Terhadap Perdamaian

IslamTimes- Saat membuat pengumuman, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan tiga pemimpin dari apa yang disebut kelompok Yaman "yang didukung Iran" juga akan dicap sebagai "teroris global yang secara khusus ditunjuk."

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif telah mengecam keputusan pemerintah AS yang akan keluar untuk memasukkan gerakan Houthi Yaman ke daftar hitam sebelum menyerahkan kekuasaan, mengatakan langkah bermusuhan seperti itu menunjukkan "penghinaan total terhadap perdamaian" Washington.Dalam tweet yang diposting pada hari Jumat, Zarif bereaksi terhadap keputusan Washington, yang diumumkan pada hari Minggu, untuk melabeli gerakan Houthi sebagai organisasi "teroris" asing.Saat membuat pengumuman, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan tiga pemimpin dari apa yang disebut kelompok Yaman "yang didukung Iran" juga akan dicap sebagai "teroris global yang secara khusus ditunjuk."Ini akan mulai berlaku pada 19 Januari, hanya sehari sebelum pemerintahan Presiden AS Donald Trump meninggalkan jabatannya."Di hari-hari terakhir yang memalukan, AS menunjuk Houthi untuk memperburuk situasi kemanusiaan & kebohongan hangat terhadap Iran oleh Pompeo menunjukkan penghinaan terhadap perdamaian," kata Zarif dalam tweetnya.Kerusakan yang telah dilakukan rezim Trump terhadap umat manusia tidak cukup bagi para ekstremisnya.(IT/TGM)