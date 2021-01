Utusan UEA, Bahrain, Israel Untuk AS: Setiap Kesepakatan Baru Dengan Iran Harus Melarang Pengayaan Uranium

IslamTimes- Mereka mengklaim bahwa pemerintahan Presiden terpilih AS Joe Biden akan memiliki "banyak pengaruh" atas Teheran dan tidak boleh menyia-nyiakannya hanya dengan kembali ke kesepakatan nuklir 2015, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

Utusan Emirat, Bahrain dan Israel untuk Amerika Serikat mengatakan rezim mereka masing-masing harus menjadi bagian dari setiap negosiasi potensial antara pemerintahan Amerika yang akan datang dan Iran mengenai kesepakatan nuklir baru, menambahkan bahwa perjanjian semacam itu seharusnya tidak mengizinkan Teheran untuk memperkaya uranium.Yousef al-Otaiba, Shaikh Abdulla bin Rashid bin Abdulla Al Khalifa dan Ron Dermer, masing-masing duta besar UEA, Bahrain dan Israel untuk AS, mengoceh menentang Republik Islam selama diskusi virtual minggu lalu, yang diselenggarakan oleh Foundation for Defense of Democracies (FDD), sebuah lembaga kebijakan yang berbasis di Washington.Mereka mengklaim bahwa pemerintahan Presiden terpilih AS Joe Biden akan memiliki "banyak pengaruh" atas Teheran dan tidak boleh menyia-nyiakannya hanya dengan kembali ke kesepakatan nuklir 2015, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).“Mari kita lihat bagaimana memperkuatnya dan tidak menyerahkan semua leverage yang Anda miliki di depan. Mari perkuat tim diplomatik AS dan bawa mitra regional Anda yang cenderung selaras dalam hal ini, "kata utusan tersebut.“Ada banyak pengaruh yang dimiliki AS atas Iran saat ini. Salah satu hal yang harus kita pertimbangkan secara serius adalah melihat JCPOA 2.0 yang lebih besar dan lebih baik, yang menjawab kekurangan JCPOA 1.0, ”kata Dubes Uni Emirat Arab.(IT/TGM)