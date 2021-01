Menlu Biden: AS Akan Mengupayakan Kesepakatan yang Lebih Lama dan Lebih Kuat dengan Iran

Antony Blinken, Biden's secretary of state-designate.jpg

IslamTimes - AS akan kembali ke perjanjian nuklir dengan Iran jika kembali pada kepatuhan, dan Washington pada akhirnya akan mencari kesepakatan yang lebih kuat dengan durasi yang lebih lama, kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken, Selasa (19/1).Presiden terpilih AS Joe Biden "percaya bahwa jika Iran kembali patuh, kami juga akan melakukannya," Blinken mengatakan pada sidang konfirmasi di depan Komite Hubungan Luar Negeri Senat."Tapi kami akan menggunakannya sebagai platform dengan sekutu dan mitra kami, yang akan sekali lagi berada di pihak yang sama dengan kami, untuk mencari kesepakatan yang lebih lama dan lebih kuat," katanya.Pada hari Senin (18/1), kepala Organisasi Energi Atom Iran mengatakan bahwa negara itu memproduksi hampir 500 gram uranium yang diperkaya hingga kemurnian 20 persen per hari, setelah mulai melakukannya awal bulan ini di fasilitas nuklir Fordow.Ali Akbar Salehi mencatat bahwa jika pihak lain kembali ke Rencana Komprehensif Aksi Bersama [JCPOA] maka Tehran juga akan mematuhi perjanjian tersebut. AS secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran dengan kekuatan dunia pada 2015.Saleh juga menyerukan pencabutan segera sanksi AS yang berat terhadap Republik Islam, yang diberlakukan oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump, setelah penarikannya pada 2018 dari kesepakatan nuklir.[IT/r]