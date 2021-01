AS Akan Meninjau Kembali Kesepakatan Taliban Terkait Penarikan Pasukan

IslamTimes- Sullivan mengatakan Washington ingin memeriksa bahwa pihak Taliban "memenuhi komitmennya untuk ... mengurangi kekerasan di Afghanistan, dan untuk terlibat dalam negosiasi yang berarti dengan pemerintah Afghanistan dan pemangku kepentingan lainnya."

Pemerintahan Presiden AS yang baru terpilih Joe Biden mengatakan akan meninjau kembali kesepakatan yang dicapai Washington dengan Taliban tahun lalu, yang terutama difokuskan pada penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan.Penasihat keamanan nasional Biden yang baru diangkat, Jake Sullivan, memberi tahu mitranya dari Afghanistan Hamdullah Mohib, tentang "niat Amerika Serikat untuk meninjau" kesepakatan itu dalam panggilan telepon pada hari Jumat, menurut pernyataan Gedung Putih.Sullivan mengatakan Washington ingin memeriksa bahwa pihak Taliban "memenuhi komitmennya untuk ... mengurangi kekerasan di Afghanistan, dan untuk terlibat dalam negosiasi yang berarti dengan pemerintah Afghanistan dan pemangku kepentingan lainnya."Mohib, pada bagiannya, menulis dalam tweet bahwa selama panggilan telepon kedua belah pihak telah "setuju untuk bekerja menuju gencatan senjata permanen dan perdamaian yang adil dan tahan lama" di Afghanistan.AS mencapai kesepakatan dengan Taliban pada Februari tahun lalu tentang penarikan 12.000 tentara AS dari Afghanistan sebagai imbalan atas penghentian serangan Taliban terhadap pasukan Amerika.Berdasarkan kesepakatan itu, mantan pemerintahan Presiden Donald Trump berjanji untuk mengurangi jumlah pasukan AS di Afghanistan pada Mei 2021.(IT/TGM)