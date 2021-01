Laporan: Kepala Mossad Menjelaskan Tuntutan Israel ke Biden untuk Bergabung Kembali dengan Kesepakatan Nuklir Iran

Yossi Cohen, Head of the Mossad.jpg

IslamTimes - Benjamin Netanyahu akan mengirim kepala Mossad Yossi Cohen ke Washington untuk menguraikan tuntutan Zionis Israel dari Iran dalam setiap penandatanganan kembali kesepakatan nuklir, laporan berita Channel 12 pada hari Sabtu (23/1).

Selama kampanye kepresidenannya, Joe Biden memaparkan rencananya untuk bergabung kembali dengan perjanjian nuklir Iran setelah pemerintahan Trump mundur pada 2018, mengklaim bahwa Tehran tidak bertindak sesuai dengan tuntutan kesepakatan untuk membatasi pengembangan bahan nuklir.Jaringan itu mengatakan bahwa Cohen diperkirakan akan melakukan perjalanan ke AS pada Februari atas permintaan perdana menteri Israel, di mana dia akan menjadi pejabat Yerusalem pertama yang bertemu dengan Presiden AS yang baru Joe Biden.Dia juga dikabarkan akan bertemu dengan direktur CIA. Laporan itu tidak mengutip sumber-sumber tertentu, tetapi mengacu pada "pesan-pesan" yang disampaikan antara pejabat yang tidak disebutkan namanya dalam pemerintahan Biden dan Zionis Israel.Dikatakan Cohen dan timnya akan memberi pemerintahan Biden semua informasi yang dikumpulkan oleh Zionis Israel tentang dugaan program nuklir Iran.Tuntutan tersebut akan mencakup serangkaian prasyarat Zionis Israel bagi AS untuk bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir, termasuk Tehran harus menghentikan pengayaan uraniumnya, dan diakhirinya produksi sentrifugal canggih; menghentikan dukungan untuk kelompok-kelompok seperti Hizbullah Lebanon, yang disebut Israel sebagai teroris, dan dugaan aktivitas teroris terhadap sasaran Zionis Israel di luar negeri; menarik kehadiran militernya di Irak, Suriah, dan Yaman; dan memberi Badan Energi Atom Internasional (IAEA) akses penuh ke program nuklirnya.Cohen sebenarnya telah melakukan perjalanan ke Amerika Serikat bulan ini, tetapi untuk pertemuan perpisahan dengan mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo.Zionis Israel khawatir bahwa kesepakatan baru dapat memungkinkan Iran untuk terus memperkaya uranium serta memberikan bantuan keuangan atau sanksi yang cukup untuk memungkinkan Tehran memperbaiki ekonominya yang rusak.Saat dia memberi selamat kepada Biden atas pelantikannya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta presiden AS untuk terus menghadapi "ancaman yang ditimbulkan oleh Iran".[IT/r]