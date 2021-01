Moskow Mengatakan Kedutaan Besar AS Mencampuri Urusan Internal Rusia Atas Kasus Navalny

IslamTimes- Juru bicara kedutaan AS Rebecca Ross membuat pernyataan di Twitter, mengklaim bahwa AS mendukung "kebebasan berekspresi" dan bahwa "langkah-langkah yang diambil oleh otoritas Rusia menekan hak-hak tersebut."

Kremlin mengatakan kedutaan besar AS di Moskow mencampuri urusan dalam negeri Rusia setelah misi diplomatik Amerika mengatakan Washington mendukung "hak semua orang untuk melakukan protes damai" di tengah demonstrasi yang diadakan untuk mendukung tokoh oposisi yang ditahan Alexei Navalny.Juru bicara kedutaan AS Rebecca Ross membuat pernyataan di Twitter, mengklaim bahwa AS mendukung "kebebasan berekspresi" dan bahwa "langkah-langkah yang diambil oleh otoritas Rusia menekan hak-hak tersebut."Kedutaan juga mendistribusikan "peringatan demonstrasi" kepada warga AS di Rusia yang merekomendasikan mereka menghindari protes pro-Navalny.Sebelum demonstrasi pada hari Sabtu, kedutaan AS telah mengeluarkan peringatan keselamatan kepada warga Amerika yang berbasis di Rusia, mengatakan bahwa mereka mengikuti demonstrasi.Pada hari Minggu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, dalam sebuah wawancara dengan saluran TV pemerintah, mengecam langkah tersebut sebagai gangguan dalam urusan dalam negeri Rusia.“Tentu saja, publikasi ini tidak pantas. Dan tentu saja, secara tidak langsung, mereka benar-benar mencampuri urusan dalam negeri kita, "katanya, menekankan bahwa misi diplomatik Amerika" secara tidak langsung "mendukung pelanggaran undang-undang Rusia dan mendukung" protes yang tidak sah. "Peskov mengatakan bahwa jika kedutaan Rusia di AS mengeluarkan informasi serupa "ini akan menyebabkan tensi di Washington."(IT/TGM)