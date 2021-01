Pemerintah AS Adalah Pemasok Kekerasan Terbesar Di dunia

IslamTimes- Jajak pendapat yang dilakukan setelah pemilihan presiden AS tahun 2020 terhadap 15.000 orang di 11 negara Eropa, juga menemukan bahwa 60 persen orang Eropa percaya sistem politik AS "sepenuhnya" atau "rusak sebagian".

Martin Luther King Jr. benar menyebut pemerintah AS "penyalur kekerasan terbesar di dunia," kata penulis dan analis politik Amerika Daniel Kovalik.Kovalik, seorang akademisi di University of Pittsburgh, membuat pernyataan dalam wawancara telepon dengan Press TV saat mengomentari jajak pendapat baru-baru ini yang mengungkapkan bahwa 32 persen yang mengejutkan dari semua orang Eropa percaya bahwa Amerika Serikat tidak dapat lagi dianggap dapat dipercaya setelah pemilihan Donald Trump sebagai presiden pada tahun 2016.Jajak pendapat yang dilakukan setelah pemilihan presiden AS tahun 2020 terhadap 15.000 orang di 11 negara Eropa, juga menemukan bahwa 60 persen orang Eropa percaya sistem politik AS "sepenuhnya" atau "rusak sebagian".Survei tersebut ditugaskan oleh Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri dan dilakukan oleh Datapraxis dan YouGov pada November dan Desember 2020.(IT/TGM)