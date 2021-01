Inisiatif Biden Untuk Mengadakan Pembicaraan Dengan Iran Terungkap

IslamTimes- Arabic Sky News mengutip sejumlah sumber di Pentagon dan mengumumkan bahwa pemerintahan Biden memiliki inisiatif baru untuk mengadakan pembicaraan dengan Iran.

Mengutip sumber di Departemen Pertahanan AS, outlet Media melaporkan bahwa pemerintah AS yang baru berencana untuk mengadakan pembicaraan dengan Teheran.Arabic Sky News mengutip sejumlah sumber di Pentagon dan mengumumkan bahwa pemerintahan Biden memiliki inisiatif baru untuk mengadakan pembicaraan dengan Iran.Laporan itu menambahkan bahwa pemerintah Biden akan meluncurkan inisiatif untuk pembicaraan langsung dengan Teheran melalui mediasi Eropa.Gedung Putih mengumumkan pada hari Minggu bahwa Presiden AS Joe Biden telah mengadakan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson tentang masalah yang terkait dengan Iran, Rusia, dan China.Biden telah mengatakan selama kampanye pemilihannya bahwa dia bermaksud membawa Amerika Serikat kembali ke Kesepakatan Nuklir jika Iran kembali mematuhi JCPOA sepenuhnya.(IT/TGM)