Kehadiran Militer AS Yang Meluas Di Arab Saudi Di Tengah Ketegangan Yang Tinggi Dengan Iran

Militer AS mengatakan telah menguji berbagai pelabuhan dan pangkalan udara di tanah Saudi selama setahun terakhir sebagai opsi untuk penempatan pasukan dan peralatan jika terjadi konflik dengan Iran di tengah ketegangan yang meningkat antara kedua belah pihak.Kapten Angkatan Laut AS Bill Urban, juru bicara Komando Pusat, mengatakan evaluasi pelabuhan Laut Merah di Arab Saudi dan dua lapangan udara tambahan dimulai sekitar setahun yang lalu di bawah mantan presiden Donald Trump, menyusul serangan 2019 terhadap perusahaan milik negara Saudi. Fasilitas pengolahan minyak Aramco di Abqaiq.Instalasi Aramco menjadi sasaran serangan udara pada 14 September 2019, yang mengganggu sekitar setengah dari kapasitas minyak kerajaan atau lima persen dari pasokan minyak global harian.“Ini adalah langkah-langkah perencanaan militer yang bijaksana yang memungkinkan akses sementara atau bersyarat dari fasilitas jika terjadi kontingensi, dan tidak provokatif dengan cara apa pun, juga bukan perluasan jejak kaki AS di kawasan, secara umum, atau di kerajaan Arab Saudi, khususnya, ”klaim Urban, menurut Associated Press.Menyusul serangan Aramco, Arab Saudi dan AS langsung menyalahkan Iran tanpa memberikan bukti apapun. Iran membantah tuduhan tersebut. Gerakan Houthi Ansarullah Yaman yang populer belakangan mengaku bertanggung jawab.Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga mengatakan penyelidik badan tersebut tidak dapat secara independen mengkonfirmasi klaim bahwa Republik Islam berada di balik serangan itu.(IT/TGM)