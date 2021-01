Israel Akan Kirim Penyelidik Setelah Pemboman Kedutaan Besar New Delhi

Delhi Embassy Bombing.jpg

IslamTimes - Memperlakukannya sebagai serangan teror yang diarahkan ke kedutaan Israel di New Delhi, pihak keamanan Tel Aviv akan mengirim tim untuk berpartisipasi dalam penyelidikan ledakan yang saat ini dilakukan oleh badan-badan India.

Apa yang disebut 'ledakan intensitas rendah' ​​terjadi di luar kedutaan Israel di New Delhi pada Jumat (29/1) malam.Menanggapi ledakan itu dengan serius, menteri luar negeri India S Jaishankar meyakinkan Tel Aviv bahwa New Delhi akan bertindak tegas untuk mengidentifikasi mereka yang terlibat dalam ledakan tersebut.Sumber mengatakan kepada Sputnik bahwa keputusan itu dibuat setelah Penasihat Keamanan Nasional India Ajit Doval berbicara dengan mitranya dari Zionis Israel, Meir Ben-Shabbat, sambil memperbarui situasi dan penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap pemboman tersebut.Badan pertahanan Zionis Israel mencurigai IRGC Iran di balik serangan itu, menurut sumber tersebut. Sebelum serangan itu, arahan Tel Aviv dikeluarkan untuk meningkatkan kewaspadaan di kedutaan besarnya di seluruh dunia karena kekhawatiran akan serangan Iran.Belum ada entitas yang mengklaim bertanggung jawab atas pemboman tersebut.Sumber di New Delhi mengklaim sebuah amplop ditemukan di dekat lokasi ledakan di mana para penyerang diperkirakan telah meninggalkan pesan untuk kedutaan.Penyidik, yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan sisa bahan peledak yang ditemukan di tempat itu diduga amonium nitrat.“Laporan forensik terperinci akan mengkonfirmasi jenis IED yang digunakan. Serpihan dan beberapa kaleng juga ditemukan di dekat mobil yang rusak dalam ledakan itu,” kata pejabat di New Delhi kepada Sputnik.Sebuah tim ahli forensik dan penyelidik kejahatan India mengumpulkan sampel dan bukti dari tempat itu.Badan Investigasi Nasional - badan yang ditunjuk negara untuk menyelidiki insiden teror - juga terlibat.Duta Besar Israel untuk India Ron Malka, dalam sebuah pernyataan, mengatakan "kami memperlakukan ini sebagai insiden teror." - Ron Malka 🇮🇱 (@DrRonMalka) 29 Januari 2021"Kami selalu sadar bahwa kami menjadi sasaran organisasi teror ... ini bukan hal baru, meski belakangan ini telah terjadi peningkatan tingkat kewaspadaan," tambahnya.Malka juga mengatakan belum bisa memastikan kapan kedutaan akan dibuka kembali.Menteri Dalam Negeri India Amit Shah membatalkan perjalanan dua hari ke Benggala Barat yang terikat pemilihan, mengingat ledakan di ibu kota negara itu - ledakan IED pertama di wilayah itu dalam delapan tahun.Pada tahun 2012, sebuah bom yang meledak di dekat kedutaan Israel di New Delhi dilaporkan melukai istri seorang diplomat Zionis Israel, sopirnya dan dua orang lainnya.Shah akan meninjau situasi dengan cermat, menurut laporan, karena ledakan itu terjadi beberapa hari sebelum menteri pertahanan Iran Brigjen.Kunjungan Jenderal Amir Hatami ke India untuk konklaf di wilayah Samudra Hindia. Ini akan menjadi kunjungan mandiri pertama oleh seorang menteri pertahanan Iran ke India sejak Revolusi Islam 1979.[IT/r]