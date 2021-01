Penolakan Militer AS Untuk Menarik Pasukan Akan Dihadapi Dengan Perlawanan Bangsa Irak

IslamTimes- "Keputusan untuk menarik pasukan asing dari Irak adalah masalah Irak. Jika solusi politik pemerintah Irak untuk penarikan pasukan asing tidak berhasil, kami akan melakukan perlawanan untuk mencapai tujuan tersebut," kata Mohammed al-Baldawi, anggota dari Komite Keamanan dan Pertahanan Parlemen Irak, mengatakan kepada kantor berita Baghdad Today dalam bahasa Arab pada hari Kamis.

Seorang anggota parlemen Irak telah menekankan perlunya implementasi resolusi yang diadopsi oleh parlemen Irak mengenai pengusiran pasukan asing pimpinan AS dari negara Arab tersebut, dengan mengatakan bahwa negara Irak akan melakukan perlawanan jika Pentagon menolak untuk mematuhi keputusan tersebut."Keputusan untuk menarik pasukan asing dari Irak adalah masalah Irak. Jika solusi politik pemerintah Irak untuk penarikan pasukan asing tidak berhasil, kami akan melakukan perlawanan untuk mencapai tujuan tersebut," kata Mohammed al-Baldawi, anggota dari Komite Keamanan dan Pertahanan Parlemen Irak, mengatakan kepada kantor berita Baghdad Today dalam bahasa Arab pada hari Kamis.Dia membuat pernyataan seperti yang dilaporkan Wall Street Journal pada hari Selasa bahwa pihak berwenang di Washington sedang mempertimbangkan untuk mempertimbangkan kembali keputusan pemerintahan mantan presiden AS Donald Trump untuk mengurangi jumlah pasukan AS di Afghanistan dan Irak.(IT/TGM)