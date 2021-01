Pembom China Mensimulasikan Serangan Terhadap Kapal Induk Angkatan Laut AS

IslamTimes- Ketika kelompok penyerang kapal induk Theodore Roosevelt Angkatan Laut berlayar ke Laut Cina Selatan Sabtu lalu, militer Cina mengirim delapan pembom H-6K, empat jet tempur J-16, dan satu pesawat perang anti-kapal selam Y-8 terbang melewati Taiwan dan masuk jalur air.

Menyusul langkah Washington untuk mengirim armada angkatan laut ke Laut Cina Selatan, Kapal pembom Cina mensimulasikan serangan terhadap kapal induk Angkatan Laut AS.Pembom China baru-baru ini mensimulasikan serangan terhadap kapal induk Angkatan Laut AS di Laut China Selatan, kata militer AS Jumat, membenarkan laporan sebelumnya dari Financial Times.Ketika kelompok penyerang kapal induk Theodore Roosevelt Angkatan Laut berlayar ke Laut Cina Selatan Sabtu lalu, militer Cina mengirim delapan pembom H-6K, empat jet tempur J-16, dan satu pesawat perang anti-kapal selam Y-8 terbang melewati Taiwan dan masuk jalur air.Data pelacakan menunjukkan kelompok penyerang kapal induk AS memasuki Laut China Selatan melalui Saluran Bashi saat pesawat tempur China terbang melalui zona identifikasi pertahanan udara Taiwan.Keesokan harinya, seorang analis militer daratan tak dikenal mengatakan kepada Global Times yang berafiliasi dengan negara China bahwa langkah China itu mungkin merupakan latihan yang dimaksudkan untuk "meningkatkan kemampuan tempur PLA melawan kapal induk AS," karena para pembom dapat berlatih meluncurkan serangan saturasi terhadap kapal AS.Analis lain mengatakan kepada surat kabar itu bahwa penerbangan itu "kemungkinan operasi rutin" yang tidak ada hubungannya dengan kapal AS di dekatnya.(IT/TGM)