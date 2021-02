Rakyat Yaman Tak Tertipu Oleh Kata-kata AS Tentang Mengakhiri Dukungan Saudi

IslamTimes- "Kami menganggap setiap langkah yang tidak mengakhiri pengepungan dan agresi terhadap Yaman hanya sebagai formalitas dan tidak perlu memperhatikannya," kata Mohammed Ali al-Houthi, seorang anggota dewan melalui Twitter pada Jumat pagi.

Menanggapi berita keputusan presiden AS untuk berhenti mendukung perang Saudi di Yaman, Dewan Politik Tertinggi Yaman mengatakan bahwa Yaman tidak akan tertipu oleh pernyataan AS saja."Kami menganggap setiap langkah yang tidak mengakhiri pengepungan dan agresi terhadap Yaman hanya sebagai formalitas dan tidak perlu memperhatikannya," kata Mohammed Ali al-Houthi, seorang anggota dewan melalui Twitter pada Jumat pagi."Kami bukanlah mereka yang tertipu oleh pernyataan tidak peduli bagaimana pernyataan itu diungkapkan," kata al-Houthi.Pernyataan itu muncul beberapa jam setelah Presiden AS Joe Biden mengumumkan diakhirinya dukungan Washington untuk agresi pimpinan Saudi di Yaman, yang merupakan pembalikan dari kebijakan luar negeri pemerintahan Donald Trump."Perang ini harus diakhiri," kata Biden dalam pidato kebijakan luar negeri pertamanya sebagai presiden. "Untuk menggarisbawahi komitmen kami, kami mengakhiri semua dukungan Amerika untuk operasi ofensif dalam perang di Yaman, termasuk penjualan senjata yang relevan."(IT/TGM)