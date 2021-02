AS Membangun Pangkalan Militer Baru Di Segitiga Irak-Suriah-Turki

IslamTimes- "Truk, yang membawa kendaraan lapis baja, senjata, militer, dan peralatan logistik, masuk melalui perbatasan Al-Walid dengan Wilayah Kurdistan Irak, menuju daerah Al-Qamishli," kata Observatorium itu.

Koalisi pimpinan AS sedang membangun pangkalan militer lain di segitiga Irak-Suriah-Turki di daerah Ain Dewar di pedesaan Al-Hasakah.Menurut Observatorium Suriah (SOHR), konvoi militer lebih dari 50 kendaraan dan truk yang berafiliasi dengan Koalisi Internasional terlihat menyeberang ke timur laut Suriah dari Wilayah Kurdistan Irak, Aawasat melaporkan."Truk, yang membawa kendaraan lapis baja, senjata, militer, dan peralatan logistik, masuk melalui perbatasan Al-Walid dengan Wilayah Kurdistan Irak, menuju daerah Al-Qamishli," kata Observatorium itu."Ini adalah konvoi Koalisi ke-11 yang memasuki Suriah sejak awal 2021," tambahnya.Pada 8 Februari, aktivis SOHR melaporkan melihat konvoi Koalisi Internasional baru, yang terdiri dari 45 kendaraan militer dan truk, memasuki wilayah Suriah melalui perbatasan Al-Walid dengan Wilayah Kurdistan Irak.Konvoi itu termasuk peralatan militer dan logistik.Konvoi ini menuju ke al-Qamishli dan kemudian ke pangkalan Koalisi Internasional di pedesaan Hasakah dan Deir Ezzor.Dalam konteks yang sama, aktivis SOHR melaporkan melihat pada 6 Februari konvoi lain memasuki wilayah Suriah melalui perbatasan Al-Walid dengan Wilayah Kurdistan Irak.Terdiri dari 50 kendaraan militer dan truk, termasuk peralatan militer dan logistik. Konvoi menuju ke pangkalan Koalisi Internasional di pedesaan Al-Hasakah.Sebelumnya, sumber sipil mengatakan kepada SANA bahwa pasukan AS membawa sejumlah truk yang membawa senjata, peralatan, dan bahan logistik melalui penyeberangan perbatasan tidak sah dengan Irak ke ladang minyak al-Omar di pedesaan timur Deir ez-Zor untuk meningkatkan kehadiran ilegal mereka di wilayah al-Jazeera. .Sumber lain juga mengatakan kepada wartawan SANA bahwa pendudukan AS, dalam langkah baru untuk merebut minyak Suriah dan meningkatkan kontrolnya atas wilayah minyak ، membawa 50 kendaraan militer, datang dari wilayah Irak menuju wilayah al-Malkiya di pedesaan timur laut Hasaka.(IT/TGM)