AS Harus Menunjukkan 'Kemauan Politik', Untuk Bergabung Kembali Dengan JCPOA

Wakil menteri luar negeri Rusia telah meminta Amerika Serikat untuk menunjukkan kemauan politik dan menunjukkan kesiapannya untuk bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir penting dengan Iran, yang secara sepihak ditarik oleh pemerintahan mantan presiden AS pada 2018.Sergei Ryabkov mengatakan kepada wartawan pada hari Senin bahwa Rusia dan China telah membahas inisiatif oleh Beijing yang bertujuan untuk mengatur pertemuan multilateral dengan tujuan akhir meyakinkan AS untuk bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir dengan Iran, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama ( JCPOA), kantor berita TASS Rusia melaporkan."Kami membahasnya dengan kolega China dan Amerika. Kami terbuka untuk mengambil bagian dalam acara ini, meskipun jelas bahwa sangat penting untuk setidaknya menetapkan pemahaman indikatif tentang apa yang dapat dihasilkan pertemuan ini agar memiliki substansi yang berarti. ," ujarnya.Diplomat senior Rusia itu mencatat bahwa pertemuan semacam itu sangat relevan karena mendekati 21 Februari, hari di mana undang-undang baru yang disahkan oleh Parlemen Iran mewajibkan pemerintah negara itu untuk menghentikan penerapan sukarela dari Protokol Tambahan untuk Perjanjian Non-Proliferasi (NPT). ) kecuali Washington mencabut sanksi sepihak yang diberlakukan kembali pada Teheran setelah meninggalkan perjanjian."Kami meminta AS untuk menunjukkan kemauan politik dan mengirimkan sinyal ke Iran dan anggota komunitas internasional lainnya yang menunjukkan kesiapan untuk bergabung kembali dengan JCPOA," kata Ryabkov."Penting untuk memulai dengan mencabut semua sanksi, yang membentuk tulang punggung dari apa yang disebut kebijakan tekanan maksimum terhadap Iran di bawah [mantan Presiden AS Donald] pemerintahan Trump," Ryabkov menekankan.(IT/TGM)