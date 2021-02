UE: Pembicaraan Kesepakatan Nuklir antara AS dan Iran 'Mungkin'

EU flag.jpg

IslamTimes - Pertemuan antara AS, Iran dan pihak lain dari kesepakatan nuklir adalah "mungkin," kata seorang pejabat Uni Eropa pada hari Jumat (19/2).

"Tapi belum ada tanggalnya," kata Peter Stano, kepala juru bicara Komisi Eropa untuk urusan luar negeri, pada konferensi pers harian.Stano mengatakan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell "bekerja sangat keras untuk mengembalikan JCPOA ke jalur yang mencakup membawa Iran dan AS ke meja perundingan."Juru bicara itu juga meyakinkan bahwa Uni Eropa "siap untuk mengadakan pembicaraan informal" antara pihak-pihak dalam kesepakatan nuklir."Diskusi intens sedang dalam proses dengan semua peserta, termasuk AS," tambahnya, menyambut sinyal dari pemerintahan Presiden Joe Biden yang "menciptakan ruang untuk maju dengan semua upaya diplomatik ini."“Sekarang waktunya untuk diplomasi, kita lakukan secara intensif,” kata juru bicara tersebut.Pada hari Kamis (18/2), Ned Price, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, mengatakan Washington terbuka untuk undangan dari UE untuk pertemuan dengan kekuatan dunia dan Iran untuk membahas kembali ke perjanjian nuklir 2015.Perjanjian nuklir - secara resmi Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) - ditandatangani pada 2015 oleh Iran, AS, China, Rusia, Prancis, Inggris, Jerman, dan Uni Eropa.Berdasarkan kesepakatan itu, Tehran diizinkan untuk memperkaya uranium hingga konsentrasi 3,67% dan sebagai imbalannya kekuatan dunia setuju untuk mencabut sanksi ekonomi mereka terhadap Iran.Namun, AS, di bawah mantan Presiden Donald Trump, secara sepihak menarik diri dari perjanjian pada 2018 dan menerapkan kembali sanksi terhadap Iran, mendorong Tehran untuk berhenti mematuhi kesepakatan nuklir.Pada bulan Januari, Iran mengumumkan rencana baru untuk lebih meningkatkan pengayaan uranium sebagai tindakan balasan terhadap sanksi yang diperkenalkan oleh pemerintahan Trump.[IT/r]