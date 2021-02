Biden Berupaya Melakukan Kalibrasi Ulang Hubungan dengan Arab Saudi dan Putra Mahkota MBS

Biden di Saudi,2011 (NBC).

Islam Times - Masih belum jelas bagaimana hubungan AS dan Arab Saudi yang digadang-gadang sebagai negara kunci di Kawasan Tmur Tengah akan berlangsung di era pemerintahan Biden. Sebagian menilai AS akan melakukan kalibrasi ulang hubungan dengan negara itu.

Raf Sanchez dalam artikel yang dimuat NBC News pada hari Jumat membahas hal ini.Sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki pada hari Selasa mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan kalibrasi ulang hubungan dengan Arab Saudi."Kami telah menjelaskan sejak awal bahwa kami akan melakukan kalibrasi ulang hubungan kami dengan Arab Saudi," katanya.Tapi itu tidak berarti Amerika Serikat memutuskan hubungan dengan Kerajaan. Putra mahkota juga tidak benar-benar dibekukan karena dia secara resmi adalah menteri pertahanan Arab Saudi dan menerima telepon dari Menteri Pertahanan Lloyd Austin.Kata-kata Psaki, menurut Sanchez, adalah sinyal bahwa Putra Mahkota Mohammed akan dijauhi oleh Gedung Putih. Dia tak akan menikmati layanan kepresidenan lagi seperti ketika Trump berkuasa.Langkah tersebut mungkin tidak mengejutkan mengingat Biden menuduh putra mahkota secara pribadi memerintahkan pembunuhan Khashoggi - penilaian yang dibagikan oleh CIA tetapi dibantah keras oleh Arab Saudi.Namun, hal itu memicu debat sengit: Apakah bisa terus menjaga hubungan dengan pemerintah Saudi sambil mengesampingkan pemimpin de facto kerajaan?Bruce Riedel, mantan perwira CIA yang bertugas di Timur Tengah dan sekarang menjadi rekan senior di Brookings Institution, mengatakan ya."Saya tidak dapat berbicara untuk pemerintah, tapi saya pikir adalah bijaksana mengirim pesan ke Arab Saudi bahwa Gedung Putih tidak akan berurusan dengan MBS karena rekam jejak kekerasan yang sembrono terhadap warga sipil," katanya.Putra Mahkota Mohammed banyak dikritik karena mengawasi tindakan keras besar-besaran terhadap oposisi di dalam negeri, dan mengejar perang di negara tetangga Yaman, yang sekarang menjadi situs krisis kemanusiaan terburuk di dunia.Riedel berpendapat bahwa cengkeraman putra mahkota atas kekuasaan di Arab Saudi tidak sekokoh kelihatannya, dan bahwa posisinya yang berkurang di Gedung Putih dapat menguatkan saingan istana yang berusaha untuk menggulingkannya sebagai pewaris takhta. "Membahayakan aliansi kerajaan dengan Amerika Serikat tidak akan dilihat sebagai aset."Sementara Ali Shihabi, analis yang dekat dengan pemerintah Saudi, mengatakan tidak mungkin putra mahkota akan dipaksa keluar dan Gedung Putih tak punya pilihan selain terlibat dengannya."Ada elemen teater besar untuk menyenangkan warga karena mereka membicarakan pembicaraan besar selama kampanye. Tapi Biden tahu, begitu pula semua orang di sekitarnya, bahwa MBS adalah CEO negara," katanya. "Pada akhirnya, dia membuat semua keputusan - raja telah memberinya kekuatan ini - dan mereka harus menghadapinya."Kenyataannya, simpul Sanchez, mungkin berakhir di suatu tempat di tengah. Sementara Biden dapat menghindari panggilan putra mahkota dari Gedung Putih, kerajaan Saudi biasanya mewakili ayahnya di pertemuan puncak internasional seperti G-20, yang mungkin memaksa presiden untuk berinteraksi dengannya.Usia Raja Salman dan kesehatan yang rapuh - dia menghabiskan 10 hari di rumah sakit di musim panas dengan kandung empedu yang meradang - juga berarti justifikasi Gedung Putih untuk menghindari putra mahkota berdasarkan protokol resmi mungkin tidak akan bertahan lama. Putra mahkota akan segera menjadi raja dan karenanya menjadi mitra resmi Biden.Kedutaan Besar Saudi di Wahington tidak menanggapi permintaan komentar untuk berita ini. Sebuah pernyataan dari pemerintah Saudi pada hari Jumat mengakui panggilan telepon antara putra mahkota dan Austin tetapi tidak menyebutkan pengumuman Gedung Putih.Becca Wasser, seorang pengamat pertahanan di Center for a New American Security, mengatakan bahwa jarak Gedung Putih dari putra mahkota adalah bagian dari kalibrasi ulang hubungan AS-Saudi yang "sangat terlambat", yang mencakup keputusan Biden untuk mengakhiri dukungan Washington untuk perang Saudi di Yaman."Langkah seperti itu tidak akan diterima di Riyadh dan, seperti halnya pengaturan ulang, akan ada rasa sakit yang tumbuh," katanya. "Tetapi hasil akhirnya adalah hubungan dikalibrasi ulang, yang lebih sesuai dengan kepentingan dan nilai AS, dan mengakhiri cek kosong yang diberikan kepada Saudi oleh pemerintahan Trump." [IT/AR]