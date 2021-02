China Mengecam Trump karena Memutus Hubungan, Mendesak Washington untuk Mencabut Semua Tarif dan Sanksi

China Accuses US.jpg

IslamTimes - Beijing siap untuk bekerja memulihkan dialog dengan Washington dan berharap AS meninggalkan kebijakan sanksi, kata Menteri Luar Negeri China Wang Yi, menekankan bahwa China tidak pernah ikut campur dalam urusan dalam negeri Amerika.

"Selama beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat pada dasarnya memutus dialog bilateral di semua tingkatan," kata Wang pada forum Kementerian Luar Negeri di Beijing, Senin (22/2).Wang menyalahkan pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump atas memburuknya hubungan bilateral dan meminta Washington untuk menciptakan kondisi kerja sama, menghapus tarif barang-barang China, dan meninggalkan sanksi yang dikenakan pada perusahaan teknologi dan institusi akademik China."Kami siap untuk melakukan komunikasi yang jujur ​​dengan AS", kata Wang, menekankan bahwa China dan AS perlu memperkuat saling pengertian melalui dialog, terlepas dari perbedaan sosial, budaya, dan sejarah serta berbagai ketidaksepakatan antara kedua negara.Menteri Luar Negeri China mengatakan bahwa Beijing tidak pernah mencampuri urusan dalam negeri AS, menghormati pilihan rakyat Amerika, jadi Washington perlu menghormati kepentingan China juga.Wang mengatakan AS perlu berhenti "mencoreng" Partai Komunis China dan sistem politik negara, dan harus berhenti mendukung tindakan keliru dari pasukan separatis yang mendukung kemerdekaan Taiwan.Menteri luar negeri juga menyerukan upaya Washington untuk merusak kedaulatan dan keamanan China serta mencampuri urusan dalam negerinya, terutama terkait Hong Kong, Tibet, dan Xinjiang.Wang menekankan bahwa China melindungi perdamaian di dunia, tidak bertujuan untuk menggulingkan pemerintah negara lain, dan tidak memaksakan ideologi apa pun kepada negara lain.Meskipun hubungan AS-China jatuh ke posisi terendah baru di bawah pemerintahan Trump, Presiden AS Joe Biden telah berjanji untuk lebih keras di Beijing daripada pendahulunya.Dalam pembicaraan tegang dengan Presiden China Xi Jinping awal bulan ini, Biden memperingatkan Beijing bahwa AS prihatin dengan aktivitasnya di Indo-Pasifik, pelanggaran hak asasi manusia, dan praktik perdagangan yang tidak adil.Pejabat China berulang kali membantah semua tuduhan ini.Dalam pidato besar pertamanya kepada audiens asing minggu lalu, Biden mendesak sekutu Amerika untuk bersiap menghadapi persaingan strategis jangka panjang yang kaku dengan China.[IT/r]