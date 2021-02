Roket Mendarat Di Dekat Kedutaan Besar AS Di Zona Hijau Dengan Keamanan Tinggi Di Baghdad

IslamTimes- Media Keamanan Irak mengumumkan dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di halaman Twitter resminya bahwa proyektil menghantam dalam perimeter Zona Hijau pada Senin malam.

Roket Mendarat Di Dekat Kedutaan Besar AS Di Zona Hijau Dengan Keamanan Tinggi Di BaghdadSetidaknya dua roket telah mendarat di dekat kedutaan besar AS di Zona Hijau yang dijaga ketat di Baghdad tengah, yang menampung kedutaan asing dan beberapa lembaga utama pemerintah Irak.Media Keamanan Irak mengumumkan dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di halaman Twitter resminya bahwa proyektil menghantam dalam perimeter Zona Hijau pada Senin malam.Roket-roket tersebut hanya menyebabkan kerusakan material, dan tidak disebutkan korban jiwa.Belum ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab langsung atas serangan roket itu.Seorang sumber keamanan, yang berbicara tanpa menyebut nama, mengatakan kepada AFP bahwa setidaknya satu roket menghantam markas besar Dinas Keamanan Nasional Irak di dekat misi diplomatik AS.Yang lainnya jatuh ke distrik pemukiman terdekat, termasuk kompleks parkir bertingkat di lingkungan barat al-Harithiya Baghdad, kata seorang saksi mata yang tidak disebutkan namanya.Serangan itu terjadi sehari setelah tembakan roket Katyusha menargetkan pangkalan udara al-Balad, tempat sebuah perusahaan AS bermarkas di utara Baghdad.(IT/TGM)