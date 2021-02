Iran Mengubah Ancaman AS Menjadi Peluang

IslamTimes- Dia menambahkan bahwa mereka (AS) memberlakukan Delapan tahun Pertahanan Suci melawan Iran tetapi melancarkan perang oleh Amerika membawa peluang terbaik bagi pertumbuhan Iran Islam di semua tingkatan.

Komandan Pasukan IRGC Quds Esmaeil Ghaani mengatakan bahwa Republik Islam Iran mengubah ancaman AS menjadi sebuah peluang, menyatakan bahwa jalur mantan Komandan Pasukan IRGC Quds Qassem Soleimani akan dilanjutkan dengan kekuatan maksimal.Berbicara dalam Konferensi Tuntutan Hukum dan Internasional tentang Pertahanan Suci, yang diadakan di tempat Amfiteater Khalij-e-Fars di Museum Revolusi Islam dan Pertahanan Suci pada Selasa, Brigadir Jenderal Ghaani menyatakan bahwa Amerika seharusnya meninggalkan permusuhan dengan Republik Islam Iran atas dasar rasionalitas, karena, setiap ancaman yang mereka (AS) ciptakan berubah menjadi peluang bagi negara.Dia menambahkan bahwa mereka (AS) memberlakukan Delapan tahun Pertahanan Suci melawan Iran tetapi melancarkan perang oleh Amerika membawa peluang terbaik bagi pertumbuhan Iran Islam di semua tingkatan.Dia memperingati nama dan ingatan pendiri Revolusi Islam Imam Khomeini (RA) dan mengatakan bahwa almarhum Imam Khomeini (RA) melatih komandan paling berpengalaman dalam perang melawan musuh selama delapan tahun Pertahanan Suci (Irak memaksakan perang melawan Iran 1980-1988), lanjutnya.Di bagian lain dalam sambutannya, Komandan Pasukan Quds IRGC menunjuk pada keberanian dan pengorbanan Martir Letnan Jenderal Qassem Soleimani dan menambahkan, “Karakteristik menonjol Martir Soleimani adalah logika dan kekuatan ekspresinya dan berbicara dengan semua orang dengan retorikanya sendiri.”Selain itu, Martir Qassem Soleimani memainkan peran yang sangat kunci dan penting dalam perang melawan teroris di medan perang.Beralih ke konsep perlawanan, Komandan Pasukan Quds IRGC mengatakan bahwa perlawanan masih hidup dan juga akan terus berlanjut dengan kekuatan maksimal.(IT/TGM)