Iran Mengutuk Serangan AS ke Suriah sebagai 'Agresi, Pelanggaran Hukum Internasional'

Iranian flag, Tehran.jpg

IslamTimes - Otoritas Iran menganggap serangan udara AS baru-baru ini di Suriah yang ditujukan pada infrastruktur yang dikatakan telah digunakan oleh milisi yang didukung Iran sebagai "agresi dan pelanggaran hukum internasional," menurut pernyataan kementerian luar negeri republik Islam itu pada hari Jumat (26/2).

Pada hari Kamis, AS melakukan serangan udara di Suriah, meluncurkan tujuh roket berpemandu presisi.Rudal tersebut menghantam beberapa fasilitas yang dikatakan telah digunakan oleh kelompok militer yang dilaporkan didukung oleh Iran.Serangan itu digambarkan oleh Pentagon sebagai "tanggapan militer yang proporsional" terhadap serangan baru-baru ini yang ditujukan pada personel AS di Irak."Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengecam keras serangan ilegal dan agresif oleh pasukan AS di Suriah timur, yang merupakan pelanggaran hukum internasional," kata juru bicara kementerian luar negeri Saeed Khatibzadeh.Menurut Khatibzadeh, AS menyerang Suriah "sebagai kelanjutan dari agresi Zionis Israel yang terus-menerus," menambahkan bahwa pangkalan Amerika "berlokasi secara ilegal di Suriah dan melatih teroris."Khatibzadeh menggarisbawahi bahwa serangan kemarin melanggar kedaulatan dan integritas wilayah Suriah dan akan mengakibatkan peningkatan bentrokan dan destabilisasi, serta mengguncang Timur Tengah.[IT/r]