Kelompok Perlawanan Irak Mengutuk Serangan Udara AS Di Perbatasan

Kelompok perlawanan Irak mengecam serangan udara militer AS terhadap kelompok perlawanan di perbatasan Irak-Suriah, menyerukan penyelidikan atas serangan udara tersebut.Pada Jumat pagi, dua F-15E Strike Eagles Amerika menjatuhkan tujuh amunisi berpemandu presisi di fasilitas yang digunakan oleh kelompok anti-teror di kota Abu-Kamal dekat perbatasan Irak.Sekretaris Pers Pentagon John F. Kirby mengatakan serangan udara itu "diizinkan sebagai tanggapan atas serangan baru-baru ini terhadap personel Amerika dan koalisi di Irak dan terhadap ancaman yang sedang berlangsung terhadap personel tersebut. Kami menyadari pentingnya operasi ini sebagai yang pertama dari jenisnya di bawah pemerintahan baru "Presiden AS Joe Biden.Dia juga mengklaim bahwa investigasi dan intelijen Irak "membantu mengarah pada serangan yang berhasil ini."Qais Khazali, pemimpin gerakan Asa'ib Ahl al-Haq Irak, subdivisi dari Unit Mobilisasi Populer (PMU) anti-teror atau Hashd al-Sha'abi, mengatakan kelanjutan serangan AS yang disengaja sejalan dengan rezim Zionis. kepentingan dan merugikan Irak."Kami mengutuk penargetan markas besar Hashd al-Sha'abi, yang menjalankan tugasnya melindungi perbatasan Irak dengan Suriah. Tindakan keji ini menunjukkan kebijakan bermusuhan dari pemerintah AS yang baru," Khazali menggarisbawahi.(IT/TGM)