Dubes Ajak Pengusaha Indonesia Manfaatkan Ruang Promosi di China

Ruang pajang produk-produk unggulan Indonesia di KBRI Beijing, China.jpg

IslamTimes - Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun mengajak para pengusaha asal Indonesia memanfaatkan ruang-ruang promosi di setiap kantor perwakilan RI di China.

"Selain itu harus aktif mengikuti pameran dan memanfaatkan platform digital IDN Store," ujarnya di Beijing, Sabtu.Kedutaan Besar RI di Beijing memiliki ruang promosi produk-produk Indonesia yang cukup representatif.Ruang tersebut berada di lobi KBRI Beijing di Jalan Dongzhimen Wai No 4 Distrik Chaoyang.Di Shanghai sejak dua tahun yang lalu sudah berdiri Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (ITPC) yang lokasinya tidak jauh dari Konsulat Jenderal RI di Shanghai.Sebelumnya KBRI Beijing, KJRI Shanghai, ITPC Shanghai, KJRI Guangzhou bersama Kementerian Luar Negeri menggelar seminar perdagangan secara virtual mengenai potensi bisnis kopi di China.Ada 11 perusahaan kopi asal Indonesia yang mengikuti kegiatan yang digelar pada Jumat (26/2) tersebut.Ketua Indonesia Chamber of Commerce in China (Inacham) Liky Sutikno menjelaskan bahwa masyarakat China mayoritas menyukai kopi instan, namun ada juga yang suka kopi spesial."Di China belum terbentuk budaya kopi karena yang ada gaya hidup minum kopi Amerika," ujarnya. [IT/r/Antara]