Biden ‘Skak’ Bin Salman

Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman with Jamal Khashoggi.jpeg

IslamTimes - Setelah bertahun-tahun menjalin hubungan yang erat antara Donald Trump dan Mohammed bin Salman, presiden Amerika Serikat yang baru terpilih, Joe Biden, telah menarik kartu yang akan menguntungkannya untuk menghapus hubungan yang sangat menakutkan ini.

Laporan Intelijen AS yang telah lama ditunggu tentang pembunuhan biadab Jamal Khashoggi telah diterbitkan.Cara yang dilakukan AS akan berurusan dengan hubungan Arab Saudi di masa depan pasti akan berubah.Putra mahkota Saudi, bin Salman, dimintai pertanggungjawaban, “Kami menilai bahwa Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman menyetujui operasi di Istanbul, Turki untuk menangkap atau membunuh jurnalis Saudi Jamal Khashoggi” demikian kesimpulan laporan itu.Meskipun naif untuk berpikir bahwa banyak yang akan berubah, pasti ada kemiringan dalam cara AS melakukan urusan Saudi.Organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International, European Saudi Organization for Human Rights (ESOHR), Gulf Center for Human Rights (GCHR), Human Rights Watch (HRW), International Federation for Human Rights (FIDH), MENA Rights Group dan Reporters Without Borders (RSF) dan berbagai komite Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah berteriak selama bertahun-tahun dan menekan pihak berwenang untuk mengambil tindakan terhadap negara yang tidak memiliki batas kebrutalannya.Pelanggaran kemanusiaan dalam daftar tersebut tidak terhitung banyaknya, namun itu termasuk: melarang hak-hak dasar perempuan, memenjarakan jurnalis yang berbicara menentang monarki, menahan seorang PM Lebanon sebagai tawanan dan menekannya untuk mundur (Lebanon, 2017), menyebabkan krisis kemanusiaan terbesar hingga saat ini di Yaman di antara banyak kejahatan lainnya.Laporan empat halaman tersebut menyatakan bahwa pangeran Mohammed memandang Khashoggi sebagai ancaman dan "secara luas mendukung penggunaan tindakan kekerasan jika perlu untuk membungkamnya".Menarik untuk dicatat bahwa laporan itu tidak berisi sedikit pun bukti eksplisit keterlibatan putra mahkota, melainkan, potongan-potongan kecil bukti yang dikombinasikan dengan pengetahuan CIA tentang bagaimana pangeran mengendalikan segmen kerajaan, membawa mereka ke puncak kesimpulan keyakinan atas akuntabilitasnya.Laporan tersebut menyatakan bahwa pangeran "memelihara lingkungan" di mana RIF (Pasukan Intervensi Cepat Saudi - tim pembunuh pangeran) takut bahwa setiap kegagalan untuk mengikuti perintahnya dapat mengakibatkan penangkapan mereka- "Ini menunjukkan bahwa para pembantunya tidak mungkin untuk menanyai Muhammad bin Salman, memerintahkan atau melakukan tindakan sensitif tanpa persetujuannya ”.Laporan itu juga mencantumkan 21 orang yang terlibat dalam pembunuhan Khashoggi.Menambah laporan, bukti dua jet yang digunakan oleh regu pembunuh Arab Saudi untuk melarikan diri dari Turki ditemukan di pengadilan Kanada sebagai bagian dari bukti yang digunakan dalam gugatan terhadap mantan kepala mata-mata Saudi Saad Al-Jabri - yang dikatakan sebagai sumbernya untuk laporan intelijen tentang pembunuhan Khashoggi.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengumumkan "Larangan Khashoggi" dari Departemen Luar Negeri, - kebijakan pembatasan visa "pada individu yang, bertindak atas nama pemerintah asing, diyakini telah terlibat langsung dalam kegiatan kontra-pembangkang ekstrateritorial yang serius," yang dapat dilihat sebagai tindakan positif sehubungan dengan laporan tersebut.Yang ditunggu banyak orang sekarang, adalah dampak dari laporan ini terhadap hubungan AS dan Saudi.Sebelumnya, Biden menyatakan pada tahun 2019, seraya menyerukan pertanggungjawaban atas pembunuhan Jamal Khashoggi, “Saya akan menjelaskan dengan sangat jelas bahwa kami tidak akan, pada kenyataannya, menjual lebih banyak senjata kepada mereka. Kami akan, pada kenyataannya, membuat mereka membayar harga dan membuat mereka, pada kenyataannya, mereka menjadi paria. ”Pernyataan seperti itu sudah mengisyaratkan perubahan yang akan datang yang akan muncul - terutama bahwa Biden tidak akan berkomunikasi dengan putra mahkota Saudi sebagai Trump - dengan laporan yang mengecek bin Salman.Perwakilan Demokrat Adam Schiff, ketua Komite Seleksi Permanen DPR untuk Intelijen, merilis ucapan terima kasihnya setelah laporan, “Selama bertahun-tahun, DPR dan Senat telah mendesak tindakan akuntabilitas ini, dan saya berterima kasih kepada Presiden Biden dan Direktur dari National Intelligence Haines karena membuat laporan ini publik seperti yang kami minta, "dan melanjutkan," level tertinggi pemerintah Saudi, termasuk Putra Mahkota Mohammed bin Salman, bersalah atas pembunuhan jurnalis dan penduduk Amerika, Jamal Khashoggi, dan tidak dapat melarikan diri dari kebenaran mencolok yang terungkap dalam penilaian publik Komunitas Intelijen yang sudah lama tertunda ”.Biden dan pejabat pemerintah terus menerus menegaskan bahwa mereka berkomitmen untuk menjaga hubungan dengan Arab Saudi.Namun, Presiden telah mengakhiri dukungan AS untuk perang yang dipimpin Saudi di Yaman yang diluncurkan oleh putra mahkota enam tahun lalu dan memerintahkan diakhirinya beberapa penjualan senjata dengan laporan yang akan dirilis, yang menggarisbawahi pelanggaran hak asasi manusia oleh pangeran.Pada akhirnya, ini hanya untuk menunjukkan bahwa hubungan yang didasarkan pada keuntungan materialistik tanpa memperhatikan kehidupan manusia, pasti akan runtuh.Seperti yang dinyatakan oleh Thor Halvorssen, pendiri dan CEO Yayasan Hak Asasi Manusia, sebuah organisasi nirlaba yang mempromosikan hak asasi manusia dan menjadi tuan rumah Oslo Freedom Forum, “Sudah terlalu lama, (hubungan AS-Saudi) telah sepenuhnya didasarkan pada keamanan dan uang dengan tidak ada satupun kepedulian terhadap moral. Itu picik dan akhirnya gagal ... Kebijakan luar negeri moral harus memprioritaskan untuk tidak membangun raket perlindungan untuk pembunuh psikopat. "[IT/r]