Anggota Parlemen Irak Menuntut Penyelidikan Kolusi dengan Serangan AS terhadap Milisi Anti-Daesh

Iraqi MPs demand probe of collusion with US attack on anti-Daesh militias.jpg

IslamTimes - Kementerian Pertahanan Irak membantah klaim Pentagon bahwa mereka telah bekerja sama dalam serangan udara AS pada Kamis (25/2) malam terhadap milisi anti-teroris Irak.

Tetapi anggota parlemen dari oposisi Aliansi Fatah menuntut Perdana Menteri Mustafa al-Kadhimi menyelidiki insiden tersebut.Anggota parlemen Irak menuntut pemerintah menyelidiki klaim AS bahwa agen mata-mata lokal bekerja sama dalam serangan pemboman yang menargetkan milisi yang memerangi Daesh.Dua jet serang F-15E AS membom bangunan di perbatasan al Qa'im-Abu Kamal yang melintasi antara Irak dan Suriah pada Kamis (25/2) malam.Presiden AS Joe Biden mengklaim sasarannya adalah milisi sekutu Iran yang dia tuduh telah melakukan serangan baru-baru ini terhadap pangkalan militer AS dan konvoi di negara itu.Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin "memuji mitra Irak kami atas pekerjaan investigasi dan intelijen yang mereka lakukan ... yang membantu mengarah pada serangan yang berhasil ini," Sekretaris Pers Pentagon John F. Kirby mengatakan pada hari Jumat (26/2).Hadi al-Amiri, pemimpin Aliansi Fatah di parlemen Irak, meminta Perdana Menteri Mustafa al-Kadhimi untuk menyelidiki pernyataan itu - yang dibantah oleh Kementerian Pertahanan. "Intelijen kami menunjukkan bahwa, bertentangan dengan klaim Washington, Hashd al-Sha'abi [Pasukan Mobilisasi Populer - PMF] dan bukan Perlawanan Islam Irak di Suriah [al-Nujaba] yang menjadi sasaran serangan," kata al-Amiri.PMF adalah kelompok payung milisi resmi Irak yang dibentuk oleh pemerintah pada tahun 2014 untuk memerangi ISIS dan diperlengkapi oleh AS.Al-Nujaba adalah kelompok kecil yang telah mengirim gerilyawan untuk berperang bersama tentara Suriah, yang oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo ditetapkan sebagai organisasi teroris pada 2019.Juru bicara Fatah dan anggota parlemen Ahmed al-Asadi mengatakan serangan udara itu telah menewaskan dan melukai 30 orang, Press TV Iran melaporkan."Pengulangan pemboman AS terhadap posisi Hashd al-Sha'abi dan barak milik angkatan bersenjata Irak di perbatasan Suriah jelas merupakan pelanggaran kedaulatan dan dikutuk," kata al-Asadi, menyerukan kepada pemerintah untuk bersatu. partai oposisi melawan Washington.Seorang pemimpin salah satu bagian PMF mengatakan serangan udara AS terhadap Abu Kamal telah menghantam markas besar milisi.Qais Khazali dari gerakan Asa'ib Ahl al-Haq melihatnya sebagai kelanjutan serangan yang disengaja terhadap kelompok yang dimulai di bawah pendahulu Biden, Donald Trump."Kami mengutuk penargetan markas besar Hashd al-Sha'abi, yang menjalankan tugasnya melindungi perbatasan Irak dengan Suriah," kata Khazali. "Tindakan keji ini menunjukkan kebijakan bermusuhan dari pemerintah AS yang baru.""Penarikan pasukan AS dari Irak adalah satu-satunya cara untuk mencapai stabilitas di negara itu," tambahnya."Keinginan rakyat, keputusan politik, dan kekuatan perlawanan Irak cukup untuk mewujudkan tujuan itu."Trump merundingkan jadwal tiga tahun untuk menarik pasukan AS keluar dari Irak tahun lalu, menyusul gelombang kecaman publik dan politik atas persetujuannya atas pembunuhan serangan drone pada Januari 2020 terhadap komandan Pengawal Revolusi Iran Jenderal Qasem Soleimani di bandara Baghdad.Juga tewas dalam serangan itu adalah empat perwira PMF, termasuk wakil komandannya Abu Mahdi al-Muhandis. Soleimani telah memainkan peran kunci dalam melatih PMF karena peran pentingnya dalam mengalahkan ISIS dari kebangkitan tiba-tiba pasukan teroris pada tahun 2014, dan Irak membalas dendam atas pembunuhannya dengan serangan rudal balistik di pangkalan Ayn al-Assad di provinsi al-Anbar. .Pekan lalu Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengumumkan bahwa aliansi pimpinan AS akan meningkatkan penempatan pasukannya di Irak dari 500 menjadi 4.000 saat ini.Pemerintahan Biden mengatakan ingin kembali ke kesepakatan energi nuklir damai dengan Iran, dinegosiasikan ketika Biden menjadi wakil presiden untuk Barack Obama, yang ditinggalkan Trump pada 2018.Tetapi Washington belum mencabut sanksi terhadap Tehran sejalan dengan kewajibannya di bawah. perjanjian.[IT/r]