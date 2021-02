Duta Iran: Tehran Tidak Tertarik dengan 'Tindakan Provokatif' terhadap Washington

Majid Takht-e Ravanchi.jpg

IslamTimes - Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Majid Takht-Ravanchi telah menekankan bahwa Teheran tidak tertarik untuk meningkatkan ketegangan dengan Washington.

Ketegangan antara Tehran dan Washington telah terjadi sejak keluarnya pemerintahan Trump secara sepihak dari kesepakatan nuklir Iran 2015 pada 2018.Dalam sebuah wawancara dengan Al Jazira pada hari Minggu (28/1), utusan tersebut menyinggung langkah Tehran untuk menurunkan komitmennya di bawah kesepakatan nuklir Iran 2015, yang juga dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), setelah penarikan sepihak Washington dari perjanjian tersebut. di tahun 2018.Dia mencela penandatangan kesepakatan Eropa karena "janji kosong" untuk memberi kompensasi kepada Iran setelah keluarnya AS, sesuatu yang dikatakan Takht-Ravanchi akhirnya mendorong Republik Islam itu untuk mulai membatalkan kewajiban JCPOA, termasuk yang terkait dengan pengayaan uranium. "Apa yang kami lakukan didasarkan pada Paragraf 36 kesepakatan nuklir, dan sejalan dengan komitmen kami berdasarkan teks dan semangat JCPOA," kata duta besar.Dia mengecam Washington karena mengirim "senjata dan kapal perang" ke wilayah Timur Tengah, yang menurut utusan itu berjarak 7.000 mil (11.000 kilometer) dari Amerika, dalam referensi yang jelas untuk penempatan kelompok penyerang kapal induk AS ke daerah itu menyusul keputusan Tehran untuk menurunkan komitmen JCPOA pada Mei 2019."Semua gerakan provokatif ini, termasuk pembunuhan jenderal tercinta kami Martir Soleimani yang merupakan serangan teroris yang sangat provokatif, dilakukan oleh AS. Iran belum pernah dan masih tidak tertarik untuk membuat gerakan provokatif [terhadap Washington]", kata Takht-Ravanchi.Jenderal tinggi Iran Qasem Soleimani tewas dalam serangan pesawat nir awak AS di mobilnya di dekat Bandara Internasional Baghdad pada awal Januari yang disahkan oleh Presiden Donald Trump dan semakin memperburuk ketegangan Washington-Tehran.Sejauh menyangkut JCPOA, pemerintahan Biden mengatakan pekan lalu bahwa mereka siap untuk mengadakan pembicaraan dengan kekuatan dunia lainnya dan Iran untuk membahas program nuklir Tehran.Sementara AS telah berulang kali menuduh Iran mencoba mendapatkan senjata nuklir, Republik Islam bersikeras bahwa program nuklirnya murni untuk tujuan damai.Pengumuman pemerintahan Biden menyusul Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif memperingatkan mitranya dari AS bahwa mereka memiliki "sedikit waktu" untuk bergabung kembali dengan JCPOA sebelum sejumlah faktor, termasuk pemilihan presiden Iran yang akan datang pada bulan Juni, mendorong Tehran untuk memperkuat sikapnya terhadap nuklir.Ini didahului oleh Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei yang menegaskan bahwa Washington harus mencabut sanksi terhadap Iran jika ingin Tehran kembali ke kewajibannya di bawah JCPOA.Selama kampanye kepresidenannya, Biden mengatakan bahwa dia akan bergabung kembali dengan kesepakatan "sebagai titik awal untuk negosiasi lanjutan" jika Tehran menyerahkan persediaan nuklir yang telah menumpuk yang melanggar perjanjian dan kembali untuk patuh sepenuhnya.Iran, pada bagiannya, menegaskan AS harus menjadi yang pertama kembali ke komitmen internasionalnya sebelum diskusi lebih lanjut.Pada 2015, Iran menandatangani JCPOA dengan AS, China, Prancis, Jerman, Rusia, dan Inggris.Dia mengharuskan Iran mengurangi program nuklirnya dan sangat menurunkan cadangan uraniumnya dengan imbalan keringanan sanksi, termasuk mencabut embargo senjata lima tahun setelah kesepakatan itu diadopsi.[IT/r]