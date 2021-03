Perlawanan Irak Menekankan Hak untuk Menargetkan Kepentingan AS di Seluruh Negara

Nasr Al-Shammari, Spokesman of Iraq’s Al-Nujaba Islamic Resistance Movement.jpg

IslamTimes - Gerakan Perlawanan Islam Al-Nujaba Irak telah memperingatkan bahwa mereka berhak untuk menyerang kepentingan AS di tanah Irak, menyusul serangan udara AS terhadap posisi perlawanan di perbatasan Suriah.

"Semua perjanjian sebelumnya [dengan pemerintah] telah dibatalkan dan perlawanan sekarang berhak menetapkan tujuannya sendiri," kata Nasr Al-Shammari kepada Al-Mayadin, Minggu (28/2)."Perlawanan, meskipun menganggap kedutaan AS di Baghdad sebagai sarang mata-mata, telah setuju untuk tidak menargetkannya," katanya tetapi menekankan, "Mulai sekarang, mereka memegang hak untuk menyerang target AS di negara ini."Juru bicara Al-Nujaba mengecam, sementara itu, pemerintah Irak tidak memberikan penjelasan apapun atas serangan baru-baru ini "Jika pemerintah menolak untuk mengungkapkan [identitas] elemen tentara bayaran, mujahidin akan berkewajiban untuk berurusan dengan mereka yang menyampaikan informasi tentang Hashd Shabi ke Amerika Serikat," kata Al-Shammari mengacu pada pasukan paramiliter Irak yang berperang bersama Tentara Irak melawan teroris Takfiri ISIL.Pada Kamis (25/2) malam, pesawat tempur AS menyerang beberapa sasaran di sepanjang perbatasan antara Suriah dan Irak, menargetkan posisi milik pasukan paramiliter Irak dan Suriah yang terlibat dalam tindakan kontra-terorisme.Sekretaris Pers Pentagon John F. Kirby mengkonfirmasi serangan itu, dengan mengatakan itu menargetkan milisi "yang didukung Iran".Dia mengklaim bahwa investigasi Irak dan pekerjaan intelijen "membantu mengarah pada serangan yang berhasil ini," tetapi dia kemudian mencabut klaimnya.Dalam pernyataan yang disiarkan oleh jaringan televisi Al-Sumaria, Kementerian Pertahanan Irak menyatakan keterkejutannya atas klaim AS tentang kerja sama intelijen dengan Baghdad sebelum serangan hari Jumat (26/2).Dikatakan bahwa hubungan Irak dengan pasukan koalisi pimpinan AS terbatas pada perang melawan kelompok teroris ISIL sambil mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara.Kementerian Dalam Negeri Irak juga menolak klaim AS tersebut, dengan mengatakan kerja sama dengan koalisi hanya difokuskan pada peningkatan kemampuan pasukan keamanan Irak dalam pekerjaan kepolisian.[IT/r]