AS menjatuhkan sanksi pada dua komandan Ansarullah Yaman

Menurut pernyataan ini, Mansur Al-Sa'adi dan Ahmad Ali Ahsan al-Hamzi, dua komandan Gerakan Yaman Ansarullah, telah ditambahkan ke daftar sanksi AS.Amerika Serikat mengklaim bahwa komandan ini bertanggung jawab untuk mengatur serangan terhadap kapal dagang di perairan internasional!Departemen Keuangan AS telah membuat klaim konyol dalam upaya membenarkan boikot komandan Yaman dan "peran mereka dalam memperpanjang perang Yaman serta meningkatkan krisis kemanusiaan"!Terlepas dari klaim menipu Amerika Serikat, pemerintah AS belum mengambil langkah praktis apa pun sejalan dengan menjatuhkan sanksi terhadap invasi koalisi Saudi terhadap orang-orang tertindas di Yaman.Kelanjutan dari sikap bermusuhan Washington terhadap rakyat tertindas di Yaman telah menjadi jelas ketika Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken dalam pertemuan yang diadakan kemarin menyatakan, “Kami membutuhkan lebih banyak bantuan, terutama dari negara-negara di kawasan untuk menyampaikan layanan bantuan ke Yaman. Semua pihak dalam krisis Yaman harus menjaga keamanan organisasi bantuan dan staf mereka! "(IT/TGM)