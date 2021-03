Ansarullah Mengutuk Sanksi AS, Menyalahkan Washington Atas Perang Yaman Yang Berkepanjangan

IslamTimes- "AS membuat banyak pernyataan tentang perdamaian dan kemudian mereka memberlakukan apa yang disebut sanksi," kata Abdul-Salam, menambahkan bahwa sanksi AS baru-baru ini menunjukkan AS "tidak berusaha menghentikan agresi dan mencabut pengepungan di Yaman." Sanksi itu juga menunjukkan AS "bertanggung jawab atas berlarut-larutnya perang dan memperburuk krisis kemanusiaan," tambahnya.

Gerakan Ansarullah Yaman mengecam sanksi AS baru-baru ini terhadap dua pemimpinnya, dengan mengatakan Washington memperpanjang konflik dan memperburuk krisis kemanusiaan di negara Arab miskin yang dilanda perang itu.Juru bicara gerakan tersebut, Mohammed Abdul-Salam, pada hari Rabu mengkritik pernyataan kontradiktif AS tentang perdamaian sambil menjatuhkan sanksi pada saat yang sama."AS membuat banyak pernyataan tentang perdamaian dan kemudian mereka memberlakukan apa yang disebut sanksi," kata Abdul-Salam, menambahkan bahwa sanksi AS baru-baru ini menunjukkan AS "tidak berusaha menghentikan agresi dan mencabut pengepungan di Yaman." Sanksi itu juga menunjukkan AS "bertanggung jawab atas berlarut-larutnya perang dan memperburuk krisis kemanusiaan," tambahnya.Pemerintahan Presiden AS Joe Biden pada hari Selasa memberlakukan sanksi terhadap dua pemimpin militer gerakan Ansarullah di Yaman, menuduh mereka mengatur serangan yang mempengaruhi rakyat Yaman, negara tetangga dan kapal komersial di perairan internasional.Sanksi tersebut menargetkan Mansur al-Sa'adi, kepala staf angkatan laut Yaman, dan Ahmad Ali Ahsan al-Hamzi, komandan angkatan udara dan pertahanan udara Yaman.Sanksi tersebut kontras dengan keputusan Departemen Luar Negeri bulan lalu untuk mencabut sebutan "teroris" Ansarullah, yang diberlakukan oleh pemerintahan mantan presiden AS Donald Trump pada hari-hari terakhir jabatannya.(IT/TGM)