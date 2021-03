Paska Serangan Udara Suriah, Senator AS Memperkenalkan Kembali RUU untuk Mencabut Kekuatan Otorisasi Perang

US Senate.jpg

IslamTimes - Senator AS Tim Kaine (D-VA) dan Todd Young (R-IN) telah memperkenalkan kembali RUU ke Senat, yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan Presiden AS Joe Biden untuk menggunakan kekuatan militer di bawah otorisasi yang telah berusia puluhan tahun mengingat serangan udara AS baru-baru ini di Suriah.

Pekan lalu, Amerika Serikat melakukan serangan udara terhadap fasilitas yang diduga digunakan oleh milisi "yang didukung Iran" di Suriah timur, seperti yang dikatakan Gedung Putih, sebagai pembalasan atas serangan roket 15 Februari terhadap pasukan AS di Irak.Serangan udara tersebut menjadi aksi militer pertama yang dilakukan oleh Presiden Joe Biden.Undang-undang tersebut akan mencabut otorisasi tahun 1991 dan 2002 untuk penggunaan kekuatan militer (AUMF), yang disetujui Kongres terkait dengan Perang Teluk dan serangan militer AS terhadap Irak."Serangan udara minggu lalu di Suriah menunjukkan bahwa Cabang Eksekutif, terlepas dari partainya, akan terus memperluas kekuatan perangnya," kata Kaine dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Rabu (3/3). mendukungnya untuk akhirnya menunjukkan kepada rakyat Amerika bahwa cabang Article I dan II dapat bekerja sama dalam masalah ini. ""Otorisasi 1991 dan 2002 untuk Penggunaan Kekuatan Militer yang mendukung perang melawan Irak perlu dicabut dari buku-buku untuk mencegah penyalahgunaan di masa depan," tambah Kaine."Mereka tidak melayani tujuan operasional, membuat kami tetap pada pijakan perang permanen, dan merusak kedaulatan Irak, mitra dekat."Saya meminta Kongres untuk segera mengambil RUU kami untuk mencabut otoritas perang yang sudah ketinggalan zaman dan tidak perlu ini, dan agar Administrasi Biden mendukungnya.Saatnya menunjukkan kepada orang-orang Amerika bahwa cabang Article I dan II dapat bekerja sama dalam masalah serius seperti perang. - Tim Kaine (@timkaine) 3 Maret 2021Kaine menyimpulkan bahwa RUU tersebut akan mengakhiri secara formal hak AS untuk melakukan tindakan militer di wilayah tersebut di bawah otorisasi yang diberikan masing-masing 30 dan 19 tahun lalu, "menegaskan kembali peran penting Kongres dalam tidak hanya mendeklarasikan perang, tetapi juga dalam mengakhirinya. . "Young juga menyatakan bahwa dalam masalah penggunaan kekuatan militer, Kongres "telah beroperasi secara otomatis," sejak otorisasi disetujui. "Fakta bahwa pihak berwenang untuk kedua perang ini masih menjadi undang-undang saat ini menggambarkan kegagalan bipartisan Kongres untuk menjalankan peran pengawasan yang diamanatkan oleh konstitusi," kata Young."Hari ini, Senator Tim Kaine dan saya telah memperkenalkan kembali undang-undang bipartisan kami untuk melanjutkan perjuangan kami dalam mencabut otoritas perang yang sudah ketinggalan zaman ini."Senator Indiana menambahkan bahwa dia berharap Kongres tidak akan "menghindar" dari proposal untuk "memajukan undang-undang penting ini."Pencabutan kekuatan perang tidak akan berdampak pada operasi AS yang sedang berlangsung terhadap teroris, kata rilis itu.Pada 26 Februari, AS melancarkan serangan udara ke Suriah yang menargetkan fasilitas yang diduga digunakan oleh milisi yang didukung Iran, yang menandai aksi militer pertama yang diperintahkan oleh pemerintahan Biden.Tindakan itu, kata Pentagon, merupakan tanggapan atas serangan baru-baru ini terhadap AS dan pasukan koalisi di Irak, yang menghancurkan "banyak fasilitas".Dalam sepucuk surat kepada para pemimpin kongres, Biden mengatakan bahwa serangan itu diperintahkan untuk "membela diri."[IT/r]