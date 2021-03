Warga Jepang Menuntut AS Untuk Berhenti Menerbangkan Helikopter Ilegal

IslamTimes- Sebuah petisi telah diserahkan kepada pemerintah Jepang pada hari Kamis oleh kelompok warga Komite Perdamaian Jepang, mendesak tindakan untuk mengakhiri penerbangan ilegal tersebut.

Sebuah kelompok masyarakat sipil Jepang telah mengajukan protes kepada pemerintah atas penerbangan ketinggian rendah yang tidak teratur oleh helikopter militer AS, menuntut penyelidikan dan tindakan menyeluruh.Sebuah petisi telah diserahkan kepada pemerintah Jepang pada hari Kamis oleh kelompok warga Komite Perdamaian Jepang, mendesak tindakan untuk mengakhiri penerbangan ilegal tersebut.Petisi tersebut menyatakan bahwa penerbangan militer AS menyebabkan polusi suara dan membawa risiko kematian dan kehancuran jika terjadi kecelakaan."Kami menyerukan penyelidikan menyeluruh atas kebenaran dari apa yang sedang terjadi, dan meminta agar pemerintah AS segera menghentikan penerbangan tersebut," kata kelompok itu dalam petisi yang diserahkan ke Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan negara itu.Media lokal di Jepang dalam beberapa kesempatan melaporkan tentang helikopter militer AS yang terbang di atas daerah padat penduduk di pusat kota Tokyo, jauh di bawah ketinggian yang ditetapkan di bawah Undang-Undang Penerbangan Sipil Jepang.Mereka sering memublikasikan rekaman video pesawat AS yang melanggar peraturan kedirgantaraan negara itu.(IT/TGM)