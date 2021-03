Rusia Siap Membantu Menghidupkan Kembali Kesepakatan Iran Dalam Bentuk Aslinya

IslamTimes- "Kami berharap bahwa akan menjadi mungkin untuk memperbaiki situasi dalam waktu dekat dan mengembalikan JCPOA [kesepakatan nuklir - secara resmi dikenal sebagai proses implementasi Rencana Aksi Komprehensif Bersama] ke kerangka kerja awalnya yang terkoordinasi," kata Sergei Lavrov dalam sebuah wawancara dengan majalah Russkaya Mysl yang diterbitkan di Inggris.

Menteri luar negeri Rusia mengatakan jendela peluang untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir multilateral 2015 yang ditandatangani antara Iran dan negara-negara besar dunia tetap terbuka, mengungkapkan harapan bahwa semua pihak akan kembali ke implementasi penuh perjanjian dalam bentuk aslinya."Kami berharap bahwa akan menjadi mungkin untuk memperbaiki situasi dalam waktu dekat dan mengembalikan JCPOA [kesepakatan nuklir - secara resmi dikenal sebagai proses implementasi Rencana Aksi Komprehensif Bersama] ke kerangka kerja awalnya yang terkoordinasi," kata Sergei Lavrov dalam sebuah wawancara dengan majalah Russkaya Mysl yang diterbitkan di Inggris.Dia menambahkan, kebangkitan kembali JCPOA hanya mungkin jika semua pihak dalam kesepakatan melaksanakan komitmen mereka sepenuhnya."Teheran telah berulang kali berbicara mendukung kesediaannya untuk sepenuhnya mencairkan semua ketentuan JCPOA yang telah ditangguhkan segera setelah keseimbangan kepentingan yang hilang dipulihkan," kata diplomat top Rusia, merujuk pada sanksi Washington dan penarikan sepihak dari perjanjian tersebut. dan tindakan balasan Iran berikutnya dalam menghadapi permusuhan AS.Dia menekankan bahwa Moskow dengan "erat" bekerja sama dengan semua peserta JCPOA untuk memastikan kepatuhan penuh mereka terhadap kesepakatan tersebut dan berkata, "Misalnya, kami juga menjaga kontak rutin dengan mitra Eropa untuk menjelaskan kemungkinan keputusan untuk memperbaiki situasi saat ini."Mantan Presiden AS Donald Trump menarik AS dari JCPOA pada 8 Mei 2018 dan memberlakukan apa yang disebutnya kebijakan "tekanan maksimum" di Teheran. Sebagai tanggapan, Iran secara bertahap mengurangi kewajiban nuklirnya berdasarkan perjanjian yang dimulai pada 8 Mei 2019, tetapi menyatakan bahwa tindakannya akan dibatalkan segera setelah AS menghormati komitmen JCPOA-nya.Sebagai bagian dari proses pengurangan komitmennya, Iran pada tanggal 23 Februari menghentikan implementasi sukarela dari Protokol Tambahan untuk Perjanjian Pengamanan Perjanjian Non-Proliferasi (NPT) yang memungkinkan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk melakukan inspeksi mendadak dari fasilitas nuklir negara.(IT/TGM)