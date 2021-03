Presiden Afghanistan Siap untuk Membahas Pemilu Baru di tengah Pembicaraan Damai Macet dengan Taliban

Afghan President Ashraf Ghani.jpg

IslamTimes - Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengatakan pemerintahnya siap untuk membahas kemungkinan mengadakan pemilu baru, setelah utusan khusus AS Zalmay Khalilzad dilaporkan mengusulkan gagasan untuk mendirikan pemerintahan sementara untuk mendorong negosiasi perdamaian dengan Taliban yang terhenti.

Khalilzad, yang mengadakan pembicaraan dengan presiden selama seminggu terakhir di Kabul, melontarkan gagasan konferensi besar para pemimpin Afghanistan dan Taliban untuk menciptakan pemerintahan sementara, menurut para pejabat AS dan Afghanistan.Ghani, bagaimanapun, mengatakan pada hari Sabtu (6/3) bahwa "mereka yang pergi ke gerbang ini atau itu untuk mendapatkan kekuasaan adalah bahwa kekuatan politik di Afghanistan memiliki gerbang, dan kuncinya adalah suara rakyat Afghanistan."Dia mengatakan kepada anggota parlemen pada pembukaan sesi parlemen bahwa pemerintahnya "siap untuk membahas penyelenggaraan pemilu yang bebas, adil dan inklusif di bawah naungan komunitas internasional.""Transfer kekuasaan melalui pemilu adalah prinsip yang tidak bisa dinegosiasikan bagi kami," kata Ghani.“Kami juga dapat membicarakan tentang tanggal pemilihan dan mencapai kesimpulan.” “Setiap institusi dapat menulis fantasi di selembar kertas dan menyarankan solusi untuk Afghanistan. Makalah ini telah ditulis di masa lalu dan akan ditulis di masa mendatang. Jaminan kami adalah konstitusi kami,” tambah presiden.AS melontarkan gagasan pemerintahan sementara untuk Afghanistan dengan Taliban ... Kesepakatan damai antara AS dan Taliban membuka jalan bagi negosiasi intra-Afghanistan, tahun lalu.Tetapi negosiasi tidak mengalami kemajuan sejak dilanjutkan awal tahun ini di Doha.Tahun lalu Taliban setuju untuk merundingkan gencatan senjata permanen dan formula pembagian kekuasaan dengan Kabul.Pada hari Sabtu (6/3), juru bicara Taliban Naeem Wardak mengatakan kelompok itu mengadakan pertemuan dengan Khalilzad dan Jenderal Scott Miller, kepala pasukan AS dan misi Dukungan Tegas non-tempur."Kedua belah pihak menyatakan komitmen mereka terhadap perjanjian Doha dan membahas implementasi penuhnya.""Demikian juga, situasi Afghanistan saat ini dan kecepatan serta efektivitas negosiasi intra-Afghanistan dibahas," kata Wardak.Taliban mencapai kesepakatannya dengan pemerintahan mantan Presiden Donald Trump pada Februari tahun lalu dengan menghentikan serangan mereka terhadap pasukan internasional dengan imbalan penarikan 12.000 tentara AS yang tersisa dari Afghanistan.[IT/r]