Harga Minyak Melonjak Setelah Serangan Rudal Yaman Ke Fasilitas Saudi

IslamTimes- Minyak mentah Brent pada hari Senin melonjak lebih dari dua persen dan mencapai puncaknya pada $ 71,38 per barel, sebelum jatuh kembali di bawah $ 70 per barel, kenaikan harga tertinggi sejak Januari 2020.

Harga minyak telah menyaksikan kenaikan tajam hingga di atas 70 dolar per barel menyusul serangan pesawat tak berawak dan rudal balistik terbaru oleh tentara Yaman dan pejuang Komite Populer di fasilitas minyak Saudi dan lokasi militer.Minyak mentah Brent pada hari Senin melonjak lebih dari dua persen dan mencapai puncaknya pada $ 71,38 per barel, sebelum jatuh kembali di bawah $ 70 per barel, kenaikan harga tertinggi sejak Januari 2020.Kenaikan harga yang signifikan terjadi setelah Kementerian Energi Saudi mengkonfirmasi bahwa pesawat tak berawak menghantam pertanian tangki minyak bumi di Pelabuhan Ras Tanura, salah satu pelabuhan pengiriman minyak terbesar di dunia.Kementerian tersebut mengatakan rudal balistik juga menargetkan fasilitas Aramco di kota Dhahran.(IT/TGM)