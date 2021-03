Senator Demokrat: Biden Harus Mempertimbangkan Kembali Penarikan Pasukan dari Afghanistan

US troops in Afghanistan, withdrawal.jpg

IslamTimes - Sementara pasukan AS yang tersisa dijadwalkan untuk meninggalkan Afghanistan pada Mei 2021, sesuai dengan kesepakatan damai AS-Taliban, penarikan itu didasarkan pada syarat bahwa Taliban menjamin negara itu tidak akan jatuh ke tangan ekstremis.

Di bawah kepresidenan Presiden AS Donald Trump, AS mengurangi kehadirannya di Afghanistan dari 14.000 menjadi 2.500 tentara.Senator Bob Menendez (D-NJ), ketua baru Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS, mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa (9/3) bahwa batas waktu 1 Mei untuk penarikan pasukan pasti perlu dipertimbangkan kembali, karena Taliban belum memenuhi sisi kesepakatan mereka. ."Saya sangat prihatin tentang kelangsungan proses perdamaian di Afghanistan," katanya, seperti dilansir Reuters.Komentar Menendez pada Selasa tampaknya menggemakan sentimen yang diungkapkan sebelum sidang Komite Hubungan Luar Negeri Senat 3 Maret tentang nominasi Departemen Luar Negeri."Taliban jelas tidak mematuhi semua komitmennya di bawah perjanjian 29 Februari, mempertanyakan masa depan keamanan dan pemerintahan Afghanistan," kata ketua komite itu. [IT/r]