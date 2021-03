Komentar Biden tentang Putin: POTUS Tidak Membuat Kesalahan, Penasihat Keamanan Nasional Bersikeras

Jake Sullivan, National Security Adviser.jpg

IslamTimes - Penasihat tersebut masih menegaskan Washington siap untuk berbicara dengan Moskow tentang kemitraan strategis di bidang-bidang tertentu. Pada saat yang sama, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa presiden AS menolak tawaran Vladimir Putin untuk menggelar pertemuan virtual bilateral.

Presiden AS Joe Biden tidak membuat kesalahan dengan menyebut timpalan Rusia Vladimir Putin sebagai "pembunuh" selama wawancara dengan ABC News, Penasihat Keamanan Nasionalnya Jake Sullivan telah menyatakan."Presiden Biden ditanyai pertanyaan langsung. Dia memberikan jawaban langsung. Begitulah cara dia beroperasi selama lebih dari 40 tahun dalam pelayanan publik, dan begitulah dia akan terus beroperasi sebagai presiden," kata Sullivan.Sullivan lebih lanjut mengakui bahwa hubungan dengan Rusia "tidak akan mudah" bagi pemerintah, tetapi masih menyatakan keyakinan bahwa kedua negara akan berhasil melakukan percakapan tentang "masalah utama, termasuk masalah nuklir", mengacu pada pembaruan perjanjian START Baru. ."Kami yakin bahwa kami akan mengalami hari-hari sulit dengan Rusia karena ada masalah yang sangat tidak kami setujui dan tindakan yang perlu kami tanggapi dengan tegas," Sullivan mengindikasikan.Terlepas dari apa yang dikatakan Penasihat Keamanan Nasional, Washington telah menolak tawaran Moskow untuk mengadakan pertemuan virtual antara presiden kedua negara untuk membahas masalah-masalah mendesak, termasuk dalam bidang "stabilitas strategis".Presiden Putin menawarkan untuk mengadakan pertemuan seperti itu ketika dia mengomentari pernyataan kontroversial Biden.Namun, presiden mengecam gagasan Gedung Putih yang hanya membahas hal-hal yang penting bagi Washington sendiri, dan menekankan bahwa AS harus mempertimbangkan kepentingan Rusia.Putin juga berharap POTUS "sehat", mencatat bahwa dia tidak bercanda atau ironis dalam hal itu, dan menuduh bahwa kata-kata Biden tentang dia berasal dari kecenderungan umum bahwa orang harus memproyeksikan kepada orang lain apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri."Ada banyak peristiwa sulit, dramatis, dan berdarah dalam sejarah masing-masing negara. Tapi ketika kita menilai orang lain, ketika kita menilai negara lain, orang lain, kita selalu bercermin. Kita selalu melihat diri kita sendiri di sana," kata Putin.Presiden AS sebelumnya menjawab pertanyaan pembawa acara ABC News - apakah dia akan menyebut Putin sebagai pembunuh - dengan persetujuan.Biden menambahkan bahwa dia telah mengenal presiden Rusia sejak lama dan selanjutnya berjanji untuk membuat Putin "membayar harga" atas dugaan campur tangan Rusia dalam Pemilihan Presiden 2020.Kremlin dengan keras membantah tuduhan ini seperti halnya dengan klaim tidak berdasar serupa oleh otoritas dan politisi AS pada siklus pemilihan sebelumnya.[IT/r]