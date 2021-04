Perlawanan Bersenjata Melawan Pasukan AS Di Irak Terus Berlangsung Hingga Penarikan Penuh

IslamTimes- "Sebagai kelompok perlawanan, kami telah mengangkat dan akan terus mengangkat senjata untuk menghancurkan setiap kehadiran militer AS atau AS di tanah Irak," kata Qais Khazali pada hari Kamis.

Pemimpin gerakan anti-teror Irak Asa'ib Ahl al-Haq mengatakan perlawanan bersenjata terhadap pasukan Amerika yang menduduki Irak akan berlanjut sampai mereka sepenuhnya disingkirkan dari negara Arab."Sebagai kelompok perlawanan, kami telah mengangkat dan akan terus mengangkat senjata untuk menghancurkan setiap kehadiran militer AS atau AS di tanah Irak," kata Qais Khazali pada hari Kamis."Tidak ada ruang untuk pangkalan militer Amerika, baik di al-Assad maupun di al-Harir," katanya. Ini adalah keputusan dan janji dari orang-orang yang melawan.Anggota parlemen Irak, tahun lalu, menyetujui undang-undang yang mewajibkan pemerintah Baghdad untuk mengakhiri kehadiran semua pasukan militer asing di negara Arab itu.Keputusan anggota parlemen Irak datang dua hari setelah pembunuhan profil tinggi komandan anti-teror Iran dan Irak - Jenderal Qassem Soleimani, komandan Pasukan Quds dari Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), dan Abu Mahdi al-Muhandis, wakil kepala PMU Irak - di dekat bandara Baghdad dalam serangan pesawat tak berawak yang disahkan oleh mantan Presiden AS Donald Trump.Sentimen anti-Amerika meningkat tajam setelah pembunuhan dua komandan tertinggi, yang memainkan peran utama dalam kekalahan kelompok teroris Daesh di Irak. Diperkirakan saat ini terdapat 2.500 tentara Amerika di Irak.(IT/TGM)