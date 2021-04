AS Menarik Tiga Baterai Anti-Rudal Patriot Dari Kawasan Teluk Persia

IslamTimes- Salah satu baterai anti-rudal Patriot telah dikeluarkan dari Pangkalan Udara Pangeran Sultan Arab Saudi, yang telah dipasang dalam beberapa tahun terakhir untuk membantu melindungi pasukan Amerika.

Amerika Serikat telah melepas setidaknya tiga baterai anti-rudal Patriot dari kawasan Teluk Persia, sebagai langkah pertama di bawah Presiden AS Joe Biden untuk menarik pasukan AS menjauh dari Timur Tengah.Salah satu baterai anti-rudal Patriot telah dikeluarkan dari Pangkalan Udara Pangeran Sultan Arab Saudi, yang telah dipasang dalam beberapa tahun terakhir untuk membantu melindungi pasukan Amerika.Perubahan terjadi saat Arab Saudi menjadi sasaran serangan pesawat tak berawak dari pasukan Yaman sebagai tindakan pembalasan terhadap perang Saudi di Yaman.Kemampuan militer AS lainnya, termasuk kapal induk dan sistem pengawasan, sedang dialihkan dari wilayah tersebut untuk menjawab kebutuhan militer di tempat lain di seluruh dunia, Wall Street Journal mengutip pernyataan pejabat AS pada hari Kamis.Menurut surat kabar itu, sistem pertahanan rudal anti-balistik yang dikenal sebagai Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) juga diusulkan untuk dihapus, tetapi para pejabat mengatakan akan tetap berada di wilayah tersebut untuk saat ini.(IT/TGM)