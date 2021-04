Zarif: Pertemuan Iran dan AS Tidak Diperlukan

Mohammad Javad Zarif, Iran Foreign Minister.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menulis dalam pesan Twitter pada hari Jumat (2/4) bahwa tidak akan ada pertemuan Iran-AS tentang masalah menghidupkan kembali JCPOA, karena itu tidak perlu.

Komisi Gabungan ke-18 JCPOA diadakan pada hari Jumat (2/4), diketuai atas nama Perwakilan Tinggi Uni Eropa Josep Borrell oleh Wakil Sekretaris Jenderal dan Direktur Politik Layanan Tindakan Eksternal Eropa Enrique Mora.Wakil menteri luar negeri dari Inggris, China, Prancis, Jerman, dan Iran turut ambil bagian dalam pertemuan tersebut.“Pada pertemuan JCPOA JC virtual, Iran & EU / E3 + 2 setuju untuk melanjutkan pembicaraan langsung di Wina pada Selasa depan. Tujuan: Dengan cepat menyelesaikan langkah-langkah pencabutan sanksi & nuklir untuk penghapusan koreografi dari semua sanksi, diikuti oleh Iran yang menghentikan langkah-langkah perbaikan,” Zarif tweeted setelah pertemuan tersebut.“Tidak ada pertemuan Iran-AS. Tidak perlu," tambahnya, menunjukkan bahwa AS yang bergabung kembali dengan JCPOA tidak memerlukan negosiasi apa pun, cukup AS menghapus sanksi terlebih dahulu, dan Iran membatalkan semua langkah pengurangan kepatuhan.Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan setelah pertemuan bahwa penghapusan sanksi oleh AS harus menjadi langkah pertama dalam menghidupkan kembali JCPOA, menambahkan bahwa Iran akan membatalkan semua langkah pengurangan kepatuhan segera setelah memverifikasi bahwa sanksi telah hilang.[IT/r]