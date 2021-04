Kampanye Tekanan Maksimum Trump Melawan Iran Telah Gagal

IslamTimes- Di ambang pertemuan Komisi Gabungan hari Selasa dari negara-negara anggota JCPOA di ibukota Austria Wina, New York Times dalam sebuah laporan mengutip seorang pejabat senior dalam pemerintahan Presiden AS Joe Biden yang mengklaim bahwa pemerintah AS tidak berusaha untuk mempertahankan beberapa sanksi nuklir. sebagai pengungkit tekanan.

Seorang pejabat senior pemerintah AS mengakui bahwa kampanye tekanan maksimum mantan Presiden AS Donald Trump terhadap Republik Islam Iran telah gagal.Di ambang pertemuan Komisi Gabungan hari Selasa dari negara-negara anggota JCPOA di ibukota Austria Wina, New York Times dalam sebuah laporan mengutip seorang pejabat senior dalam pemerintahan Presiden AS Joe Biden yang mengklaim bahwa pemerintah AS tidak berusaha untuk mempertahankan beberapa sanksi nuklir. sebagai pengungkit tekanan.Seorang pejabat senior di pemerintahan Presiden AS Biden melanjutkan dengan mengatakan bahwa kampanye kebijakan tekanan maksimum yang dilakukan oleh pemerintahan mantan Presiden AS Trump terhadap Iran telah gagal total.Pada pertemuan yang akan digelar Selasa pekan ini, pihak Amerika dijadwalkan bertemu dengan mitranya dari troika Eropa (Inggris, Prancis, dan Jerman), Rusia, dan China di Wina tanpa bertemu dengan pejabat Iran.Perwakilan Khusus AS untuk Urusan Iran Robert Malley juga mengklaim bahwa Washington siap untuk mencabut sanksi yang tidak sesuai dengan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).Namun, mengingat sejarah AS yang kurang memenuhi komitmennya dan sabotase Kongres AS serta perlawanan Iran terhadap uang tebusan, negosiasi yang akan datang tampaknya akan menghadapi kesulitan.Terkait hal ini, pejabat senior Republik Islam Iran telah berkali-kali menyatakan bahwa JCPOA tidak akan pernah dinegosiasi ulang.Sementara itu, Rapat Komisi Gabungan JCPOA dilaksanakan secara virtual pada hari Jumat, 02 April dengan dihadiri oleh Iran, Uni Eropa, China, Rusia dan tiga negara Eropa termasuk Inggris, Perancis dan Jerman.(IT/TGM)