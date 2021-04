'Kami Akan Menyaksikan Pengusiran Pasukan Amerika Dari Wilayah'

IslamTimes- "Setelah Letnan Jenderal Soleimani gugur syahid dan bersamaan dengan merebaknya virus Corona, tekanan maksimum rezim teroris Amerika terhadap Republik Islam Iran dan poros perlawanan dibentuk, bagaimanapun Iran berhasil meraih prestasi dan kemenangan besar di bidang ini, ”ujarnya.

Wakil kepala Pasukan IRGC mengatakan dalam waktu dekat pasukan Amerika akan diusir dari wilayah tersebut."Setelah Letnan Jenderal Soleimani gugur syahid dan bersamaan dengan merebaknya virus Corona, tekanan maksimum rezim teroris Amerika terhadap Republik Islam Iran dan poros perlawanan dibentuk, bagaimanapun Iran berhasil meraih prestasi dan kemenangan besar di bidang ini, ”ujarnya.Mengacu pada kehadiran penasihat kuat Iran di Suriah atas undangan pemerintah Suriah, komandan itu berkata: "Perdana menteri dari rezim Zionis yang merebut tahun lalu secara resmi mengumumkan bahwa akhir tahun 2020 harus menjadi tahun terakhir Iran. kehadiran di Suriah dan tekanan harus sedemikian rupa sehingga Iran tidak lagi tinggal di Suriah. Tetapi meskipun ada tekanan dan ancaman, poros perlawanan hadir di Suriah dengan kekuatan yang sama dan kualitas yang lebih baik, dan mereka gagal mencapai tujuan mereka. "Di bagian lain dalam sambutannya, ia berbicara tentang upaya AS untuk tetap tinggal di Irak dan berkata: "Musuh-musuh Islam, terutama Amerika Serikat, ingin membungkam suara bangsa di Irak dan mematahkan perlawanan rakyat Irak agar tetap tinggal di sana, tetapi mereka tidak berhasil. ""Presiden AS juga mengumumkan dalam beberapa hari terakhir bahwa Amerika Serikat mengurangi pasukannya di Timur Tengah," kata Hejazi, seraya menambahkan bahwa untuk menyelamatkan mukanya, Biden mengatakan bahwa AS telah menarik sistem Patriot dari Arab Saudi secara berurutan. untuk meremehkan tindakan negara-negara di kawasan itu."Ini adalah awal dari pengusiran mereka dari wilayah tersebut dan keinginan pasti negara-negara setelah Letjen Soleimani gugur syahid," katanya, "Kami akan segera menyaksikan pengusiran Amerika dari wilayah tersebut."(IT/TGM)