Mula-mula Minyak, Sekarang Makanan: AS Dilaporkan Menyelundupkan Gandum Keluar dari Suriah

US smuggles wheat out of Syria.

IslamTimes - Presiden Joe Biden mungkin tidak menyombongkan diri seperti pendahulunya tentang "mengambil minyak" di timur laut Suriah tetapi dia diam-diam melanjutkan kebijakan Washington menyelundupkan emas hitam ke luar negeri.

Selain itu, media Suriah telah melaporkan peningkatan insiden keterlibatan AS dalam ekspor ilegal bahan makanan keluar dari negara rawan pangan tersebut.Empat belas truk yang memuat gandum dari dua silo di pedesaan Hasakah telah diselundupkan secara ilegal dari Suriah ke Irak menggunakan titik penyeberangan perbatasan al-Waleed, Kantor Berita Arab Suriah telah melaporkan, mengutip sumber-sumber lokal.Menurut kantor berita tersebut, gandum bersumber dari silo di kota Tal Alou dan Yarubiyah, yang dikenal sebagai cadangan utama bahan makanan lokal.SANA mengaitkan pencurian itu dengan "pasukan pendudukan AS," sebuah istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan pasukan AS atau sekutu milisi Pasukan Demokrat Suriah mereka.Insiden terbaru itu menyusul laporan dari pekan lalu sekitar 12 kendaraan yang membawa gandum dibawa ke Irak melalui penyeberangan perbatasan Semalka, dan episode lain pada 28 Maret di mana sekitar 38 truk bermuatan gandum dikirim ke Irak melalui titik penyeberangan al-Walid.Delapan belas truk berisi biji-bijian dilaporkan diselundupkan melalui Semalka pada minggu yang sama.Media lokal telah melaporkan peningkatan besar penyelundupan bahan makanan sejak Januari, dengan pemerintahan Biden tampaknya telah beralih dari taktik membakar tanaman pangan yang dilaporkan sebelumnya untuk mencegah mereka dipanen.Tekanan yang meningkat pada pasokan makanan negara itu datang ketika AS dan sekutunya Kurdi terus menduduki sebanyak 90 persen wilayah penghasil minyak Suriah.Suriah tidak pernah menjadi kekuatan minyak utama sebelum 2011, tetapi pasokan yang dimilikinya cukup untuk mengamankan kemandirian energi, dan untuk memberi negara itu pendapatan sederhana melalui ekspor.Suriah sangat membutuhkan sumber pendapatan untuk memperbaiki kerusakan yang diperkirakan mencapai $ 400 miliar yang disebabkan oleh konflik sipil yang didukung asing, tetapi sanksi AS dan Eropa, dikombinasikan dengan pendudukan Washington di ladang minyak utama Republik Arab, membuat rekonstruksi menjadi sulit.Minggu lalu, Majid Takht Ravanchi, duta besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan pada pertemuan Dewan Keamanan di Suriah bahwa Teheran menganggap "persenjataan [dari] makanan dan obat-obatan dan membahayakan keamanan pangan suatu bangsa ... tidak adil dan tidak dapat diterima."Pada pertemuan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Vershinin memperingatkan bahwa sekitar 60 persen warga Suriah tidak memiliki akses yang memadai ke makanan, dan mengindikasikan bahwa situasi kemanusiaan telah menghadapi kerusakan terburuk di barat laut, utara dan timur laut negara itu, di daerah-daerah di luar kendali Damaskus.Bulan lalu, Human Rights Watch menuduh pemerintah Suriah gagal "menangani krisis roti secara adil dan memadai," yang dikatakannya "memaksa jutaan warga Suriah kelaparan."HRW menyebutkan kerusakan 35.000 hektar lahan pertanian di bawah kendali pemerintah, tetapi tidak menyebutkan siapa yang bertanggung jawab.Badan tersebut lebih lanjut menunjuk pada "efek limpahan" dari sanksi AS dan Eropa yang menghancurkan, tetapi tidak menyebutkan penyelundupan gandum ilegal sebagai faktor yang memperburuk krisis. Sebelum perang, Suriah menikmati swasembada produksi gandum.Saat ini, negara itu sangat bergantung pada impor, dengan Rusia sebagai sumber utamanya. Pada tahun 2020, Rusia mendonasikan 100.000 ton gandum ke Suriah dalam bentuk bantuan kemanusiaan.[IT/r]