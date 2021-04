Penghapusan Semua Sanksi Satu-satunya Jalan Bagi AS Untuk Mengembalikan JCPOA

IslamTimes- "Media spinning tidak dapat mengubah fakta bahwa, tidak seperti AS, Iran tetap menjadi peserta JCPOA," tulis Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibazadeh dalam akun Twitternya.

Kepatuhan penuh dan penghapusan efektif dari semua sanksi yang dijatuhkan, diberlakukan kembali dan diberi label ulang adalah satu-satunya cara bagi AS untuk mengembalikan meja JCPOA, kata Saeed Khatibzadeh."Media spinning tidak dapat mengubah fakta bahwa, tidak seperti AS, Iran tetap menjadi peserta JCPOA," tulis Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibazadeh dalam akun Twitternya."Satu-satunya" jalan kembali "AS ke Kesepakatan adalah: kepatuhan penuh dan penghapusan efektif SEMUA sanksi yang dijatuhkan, dijatuhkan kembali & diberi label ulang," jelasnya."Baru setelah itu, kami akan menghentikan langkah-langkah perbaikan kami", tambahnya.(IT/TGM)